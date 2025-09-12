高中生爭取叫外送 教育部也正視：學校可在校務會議討論

近日多所高中學生向校方爭取中午時段可訂外送，學生團體也於今天召開記者會，呼籲教育部擬定的外食開放建議應提升至法規等級。對此，教育部回應，學校可透過班會讓師生落實討論，並收整資料後提至校務會議；或透過學生自治組織擬定規範，再送午餐供應會等討論。

台北市立中山女高學生多日來號召在校長室門口吃便當，抗議校內熱食部漲價，並爭取叫外送權利。學生團體今天則呼籲，外食議題應有更明確的學生參與機制，外食開放建議則應提升至法規等級，並建立安心店家名單或鼓勵學校參考食藥署優良餐飲名單。

教育部今天表示，訂購外送除了可能延伸交通、食品安全、環境保護等問題外，也要考量各校實際情況，提供因地制宜的措施。國教署已邀請學生代表召開2次諮詢會議，於113修正高級中等學校校園開放外食訂購各面向建議、實例參考及外食訂購申請單範例，供學校參考應用。

教育部也說，若學生有開放訂外食的需求，學校可透過班會讓學生與老師討論，或透過申請單、問卷等方式收整資料，於行政會議溝通後，提校務會議討論；學生亦可透過班聯會、學生自治會等學生自治組織研擬規範，再提送學校相關單位或學校午餐供應會等進行討論。

教育部指出，根據高中學校校園開放外食訂購建議，已請學校和學生、家長建立良好溝通，共同討論相關風險問題的解決方式，國教署也納入青少年諮詢委員建議「學校得提供衛生福利部食品藥物管理署之各縣市衛生優良餐飲業者名單供學生選擇，鼓勵學生優先選購」。

商品推薦