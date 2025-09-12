高中生「訂購外食」缺明確規範 學團籲：建議應提升至法規等級

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中山女高等校近日發生訂購外食爭議，學生團體今高喊：「外食需求日益增，學生參與要先行」。記者許維寧／攝影
中山女高等校近日發生訂購外食爭議，學生團體今高喊：「外食需求日益增，學生參與要先行」。記者許維寧／攝影

中山女高等校近日發生訂購外食爭議，學生團體EdYouth與台灣青年民主協會等團體今召開記者會，指國教署曾公布「高級中等學校校園開放外食訂購各面向建議」，但缺乏明確規範和保障，導致各校規定差異極大。對此，學生團體呼籲，外食議題應有更明確的學生參與機制，外食開放建議則應提升至法規等級，並建立安心店家名單或鼓勵學校參考食藥署優良餐飲名單。

學生團體今高喊「外食需求日益增，學生參與要先行。」EdYouth理事長蔡其曄表示，近期中山女高學生帶著便當、泡麵到校長室外討論外食限制，在於歷來缺乏明確保障制度，導致各校訂立機制落差很大，呼籲各級學校外食規範應回歸兒少表意。

EdYouth理事長楊姿潁說，國教署雖曾提出外食建議但缺乏明確規範，學生即便主動爭取，也常因為權責不清、程序不明難被聽見，但近期如中山女高學生在校長室外用餐爭取權益，桃園復旦高中、內湖高工也有類似爭議，都代表非偶發事件，可見校園外食政策不應簡化為開放或禁止兩個選項，應透過民主程序邀請學生討論，並搭配相應的食安措施。

EdYouth常務理事長洪振翔則說，許多學校未開放外食時，學生只能仰賴合作社餐點排隊買午餐，時常大排長龍或面臨買不到午餐的狀況，可見學生選擇外食不僅是口味，而是有實際用餐需求。

洪振翔建議，教育部應修訂「午餐供應委員會」規定，增加學生、家長代表比例至2分之1，並將現有的「校園開放外食建議」提升至法規等級，以確保制度落實。

大恆國際法律事務所律師何蔚慈則指出，學校擔心開放定外食會引發食安風險進而被家長追究，但擔憂仍屬多餘，在於若要學校負責前提是必須有過失，「僅開放定外食，看不出學校有何過失。」如同民眾在火車上吃自行攜帶的便當，若身體不適，也是回頭追究便當店而非台鐵。

何蔚慈以建國中學為例，至今已開放學生中午外出用餐逾10年，運行均得當，學校與其擔心風險，不如和學生一起思考配套。

民進黨籍立委張雅琳也到場支持。她表示，部分學校開始討論外食訂購，但擔心會造成垃圾、食安等問題，教育部應與各縣市政府、家長、學生代表溝通，將建議內容升格為有指引、具體標準的規範；校內則應讓學生充分表達意見、平等溝通。

