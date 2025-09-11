表揚資深優良教師 新北市府：投入資源成堅強後盾

快訊

中央社／ 新北11日電

新北市政府今天表揚深坑國小校長李春芳等資深優良教育人員，共2174人獲獎，並向默默奉獻的教育人員致謝。市府說，將投入更多資源，成為老師堅強的後盾。

教育局表示，今年表揚的人員包括資深優良教師2094名、校長領導卓越獎9名、特殊優良教師39名及卓越特教人員32名。

其中，有53名教師服務已滿40年。集美國小校長高淑真從小立志要當老師照顧弱勢兒童，樂於分享與服務，是全國唯一的邵族校長。鷺江國小校長吳惠花是礦工女兒，致力於國語文教材教法、閱讀教學與讀寫結合。

40年資深教師的深坑國小校長李春芳告訴中央社記者，讓教師盡情發揮專長與熱忱，成就每一個孩子是唯一使命，他熱愛藝文，透過各類社團與才藝，讓孩子與國際交流與實現自我。

林口區南勢國小校長張萬枝服務40年，從基層老師做起，歷經偏鄉6班小型學校，與大都會的百班大校；他說，每所學校的環境、家長不同，要展現十八般的教學武藝，扎根孩子的未來。

獲得新北市114年度校長領導卓越獎的民安國小校長王健旺，接受中央社訪問表示，從事教職將近40年是一輩子的志業，也是責任加重，教育要像色相環，多姿又多彩，希望透過親師生一起努力，將教育辦得更好。

市長侯友宜逐一頒獎給獲獎教師，也向服務滿40年的教育人員致敬，肯定其在教育現場的春風化雨與畢生奉獻；也將攜手打造優質學習環境，讓孩子在愛與智慧的陪伴下勇敢前行。

他致詞說，教育環境變化快速，老師們為新北的孩童鋪設康莊大道，不僅傳授知識，更以身教、言教與愛心，在學生心中播下希望的種子，用耐心陪伴探索世界，影響深遠。市府推動「名師共學基地」連結資深與新進教師，協助專業成長。

教師 深坑

