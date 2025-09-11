快訊

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

聽新聞
0:00 / 0:00

校園空品建置4層防護網 22處工業區列重點關注對象

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空汙管理核心議題，環境部偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切此議題的立法委員，今共同召開「兒少校園空品防護網」記者會，推出校園空氣品質4層防護策略。記者曾吉松／攝影
為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空汙管理核心議題，環境部偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切此議題的立法委員，今共同召開「兒少校園空品防護網」記者會，推出校園空氣品質4層防護策略。記者曾吉松／攝影

目前高中職以下學校未有室內空氣品質管制的規範，也未公告高級中等以下學校為管制監測場所，許多人擔憂兒少族群會因惡劣的空氣品質危害健康。環境部今召開記者會，推出校園空氣品質4層防護，其中有22處工業區因距離學校較近，將優先列為關注對象，並啟動工業區空汙總體檢。

今年3月立法院社會福利及衛生環境委員會上，立委林月琴質詢時便指出，學校和固定汙染源，例如工廠等距離至今仍沒有明確規範，環境部也只針對空氣品質惡化時規範應變措施，也就是等發生了才來處理，要求環境部、教育部、衛福部應跨部會討論，包含明確規範學校與工廠間的距離，把學校納入室內空氣品質管理法的監測範圍，也要設計出兒少的空汙監測標準等。

環境部長彭啓明今於記者會上表示，依全國空汙陳情案件統計，高達88%與異味汙染有關，而教育部校園通報案件也多與周邊空廠、火災等異味或空汙事件有關，因此推出校園空氣品質4層防護，包含包含工業區空汙總體檢、周邊道路畫設空維區、汙染通報及陳情追蹤、強化校園空品管理。

大氣環境司長黃偉鳴說明，工業區管理包含空汙法和環境監測兩部分，其中管制89種行業、390種製程以及近8000家業者，約6700家業者須繳納空汙費。目前空汙陳情多與異味汙染有關，也由於異味的嗅覺閾值低，會引起生理不適，也由於工業區異味的化學成分複雜，須監測追溯源頭。

黃偉鳴說，工業區空汙總體檢部分，將優先重點關注22處，其中以高雄市、桃園市居多；空維區已核定93處，含括38處校園；汙染通報及陳情追蹤部分，錄案增列校園通報警示，增加稽查關注；強化校園空品管理部分，鼓勵校園安裝空品監測設備、限制校內車輛運行等。

黃偉鳴補充，22處列重點關注的工業區，原因包含廠址附近1公里內學校數目較多、本身工業區內業者較多，揮發性有機物排放量較多者，以及過去5年有因空汙被裁罰的工業區等，基於上述原因才列出這22處。

黃偉鳴說，環境部將全面檢討並更新校園室內空品相關指引與手冊，讓管理作為更貼近實際需求，更具成效。

地球公民基金會透過聲明呼籲， 工業區空汙體檢的監測數據及分析報告應全面公開，並應辦理與鄰近社區及學校的說明會議，並以法規條文明確規範各種類型工業區有害空汙監測機制，產業園區開發、工廠設廠位置應確實把關，避免與社區、學校距離過近。

校園 環境部 記者會 教育部 彭啓明 林月琴 空氣品質

延伸閱讀

影／環境部為兒少健康把關 推動兒少校園空品防護網

教保員訴血汗幼教現場：假休息、真待命 只為符合勞基法

北市幼兒園虐童事件 林月琴批評北市府失職、行政怠惰

調查指近千萬人暴露於石化空汙 環部：逐步監測減量

相關新聞

國民黨版南方四賤客侵權？ 台灣首部文化藝術應用生成式AI指引出爐

國民黨日前宣傳核三公投所製作的「南方四賤客」影片大受歡迎，網路上出現大量使用生成式AI創作的二創、三創續集，引發討論卻也...

高市府編劇營總導師遭女學員指控性騷 文化局火速解約

高市文化局辦理「編劇實戰接軌計畫」即將開課，時間長達15個月，計畫得標廠商負責人、蔡姓編劇卻爆發爭議，今遭女學員指控性騷...

校園空品建置4層防護網 22處工業區列重點關注對象

目前高中職以下學校未有室內空氣品質管制的規範，也未公告高級中等以下學校為管制監測場所，許多人擔憂兒少族群會因惡劣的空氣品...

影／環境部為兒少健康把關 推動兒少校園空品防護網

為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空污管理核心議題，環境部今天偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切...

特別預算200億挹注高等教育 教團憂心恐非持續性政策

行政院今召開院會，教育部於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下，編列「強化高教人才培育」項目獲配特別預算...

基隆教育網路服務網域群組 寄信功能遭學生濫發騷擾訊息

基隆市一名學生的帳號今天上午利用全市教育網路服務網域的群組寄信功能，廣發非屬公務信件問候「大家好」等訊息，讓群內成員覺得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。