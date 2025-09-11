校園空品建置4層防護網 22處工業區列重點關注對象

目前高中職以下學校未有室內空氣品質管制的規範，也未公告高級中等以下學校為管制監測場所，許多人擔憂兒少族群會因惡劣的空氣品質危害健康。環境部今召開記者會，推出校園空氣品質4層防護，其中有22處工業區因距離學校較近，將優先列為關注對象，並啟動工業區空汙總體檢。

今年3月立法院社會福利及衛生環境委員會上，立委林月琴質詢時便指出，學校和固定汙染源，例如工廠等距離至今仍沒有明確規範，環境部也只針對空氣品質惡化時規範應變措施，也就是等發生了才來處理，要求環境部、教育部、衛福部應跨部會討論，包含明確規範學校與工廠間的距離，把學校納入室內空氣品質管理法的監測範圍，也要設計出兒少的空汙監測標準等。

環境部長彭啓明今於記者會上表示，依全國空汙陳情案件統計，高達88%與異味汙染有關，而教育部校園通報案件也多與周邊空廠、火災等異味或空汙事件有關，因此推出校園空氣品質4層防護，包含包含工業區空汙總體檢、周邊道路畫設空維區、汙染通報及陳情追蹤、強化校園空品管理。

大氣環境司長黃偉鳴說明，工業區管理包含空汙法和環境監測兩部分，其中管制89種行業、390種製程以及近8000家業者，約6700家業者須繳納空汙費。目前空汙陳情多與異味汙染有關，也由於異味的嗅覺閾值低，會引起生理不適，也由於工業區異味的化學成分複雜，須監測追溯源頭。

黃偉鳴說，工業區空汙總體檢部分，將優先重點關注22處，其中以高雄市、桃園市居多；空維區已核定93處，含括38處校園；汙染通報及陳情追蹤部分，錄案增列校園通報警示，增加稽查關注；強化校園空品管理部分，鼓勵校園安裝空品監測設備、限制校內車輛運行等。

黃偉鳴補充，22處列重點關注的工業區，原因包含廠址附近1公里內學校數目較多、本身工業區內業者較多，揮發性有機物排放量較多者，以及過去5年有因空汙被裁罰的工業區等，基於上述原因才列出這22處。

黃偉鳴說，環境部將全面檢討並更新校園室內空品相關指引與手冊，讓管理作為更貼近實際需求，更具成效。

地球公民基金會透過聲明呼籲， 工業區空汙體檢的監測數據及分析報告應全面公開，並應辦理與鄰近社區及學校的說明會議，並以法規條文明確規範各種類型工業區有害空汙監測機制，產業園區開發、工廠設廠位置應確實把關，避免與社區、學校距離過近。

商品推薦