影／環境部為兒少健康把關 推動兒少校園空品防護網
為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空污管理核心議題，環境部今天偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切此議題的立法委員，共同召開「兒少校園空品防護網」記者會，環境部長彭啓明、立委林月琴、中央大學化學系教授王家麟等長官出席。推出校園空氣品質四層防護策略，運用科學儀器進行污染監測溯源、稽查、輔導改善與追蹤，從源頭降低對校園的影響，保障學校師生的健康。記者會現場展示簡易式空氣汙染監測儀器。
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言