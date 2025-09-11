影／環境部為兒少健康把關 推動兒少校園空品防護網

為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空污管理核心議題，環境部今天偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切此議題的立法委員，共同召開「兒少校園空品防護網」記者會，環境部長彭啓明、立委林月琴、中央大學化學系教授王家麟等長官出席。推出校園空氣品質四層防護策略，運用科學儀器進行污染監測溯源、稽查、輔導改善與追蹤，從源頭降低對校園的影響，保障學校師生的健康。記者會現場展示簡易式空氣汙染監測儀器。 為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空污管理核心議題，環境部偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切此議題的立法委員，共同召開「兒少校園空品防護網」記者會，現場展示簡易式空氣汙染監測儀器。記者曾吉松／攝影 為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空污管理核心議題，環境部偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切此議題的立法委員，共同召開「兒少校園空品防護網」記者會，環境部長彭啓明（左六）、立委林月琴（左四）、中央大學化學系教授王家麟（左二）等人出席。記者曾吉松／攝影

商品推薦