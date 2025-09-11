特別預算200億挹注高等教育 教團憂心恐非持續性政策

行政院今召開院會，教育部於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下，編列「強化高教人才培育」項目獲配特別預算200億，將用於提升大專校院校務經營補助；再者，也將協助大學提供更具吸引力的薪資與研究條件，提升人才延攬。但高教工會指出，特別預算非常態性的經費，應有一常態、穩定的財政提升方法並合理挹注高等教育。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部嘗試緩解學雜費上漲、教職員薪資合理提升，確實是進步國家應有的作為，但此為特別預算，就代表非常態資金、不確定性較高，教育部的舉措能不能常態延續，不免讓人起疑慮。畢竟過去也曾發生，教育部補助大專校院提升教師鐘點費、薪資，但學校因憂心補助款無法長久而不做為，代表只要經費非穩定，各種行政目標就會打折。

林柏儀也談到，政府長久以來都希望能與企業合作，提升高等教育品質或資源。但企業的思維終究以營利為先，不會優先挹注於長期性的項目，如關注應用科學而非基礎科學，但學界都知道，要有科研進展，基礎與應用研究一樣重要。

林柏儀建議，較正確的做法應是提升企業的基本利得稅收，如營利事業稅、證券交易稅等，合理徵收並挹注於高等教育，才是常態穩定財政的作為，且政府現在就能做。

教育部今天於行政院會時表示，面對國際局勢的劇烈變動，透過特別預算即時挹注，確保高等教育體系的永續發展。教育部獲配200億，將提升大專校院校務經營補助方案，穩定學校營運、減輕負擔，確保各校於國際局勢所帶來的財務壓力下，無需透過調漲學雜費來維持運營，預估每年可照顧91萬名學生。

教育部也指出，特別預算也將用於支持高教與產業合作共培人才方案，以此強化人才競爭力。我國教研人員薪資待遇普遍缺乏競爭力，透過特別預算，協助大學得以提供更具吸引力的薪資與研究條件，提升我國在全球人才競爭中的優勢，進而補強大專校院教研量能。另外，政府與企業將共同挹注大學相關資金，精進產學合作教學，推動高教與產業實務接軌。

