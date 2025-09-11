基隆教育網路服務網域群組 寄信功能遭學生濫發騷擾訊息
基隆市一名學生的帳號今天上午利用全市教育網路服務網域的群組寄信功能，廣發非屬公務信件問候「大家好」等訊息，讓群內成員覺得莫名其妙，引發騷擾疑慮，教育處緊急停用相關功能外，並循線追查出發信來源，將全面強化校園資訊安全教育，杜絕類似事件再度發生。
教育處表示，該群組寄信功能是2021至2022年新冠疫情期間，為方便各校教師或行政人員能迅速發布停課、線上課程異動等緊急訊息而設立，具有其實用性。然而，此功能並未隨之停用，導致有學生於課間使用載具時發現此一漏洞，進而濫用該功能，向全體2萬學生帳號發送類似騷擾性質的信件。
事件發生後，基隆教育網路中心已由後台管理端於第一時間停用此群組寄信功能，以防堵此一功能遭濫用而成為漏洞。同時全面排查 gm.kl.edu.tw 網段，清查是否有其他不應被啟用的功能。經查證，確認發信帳號為某國中學生所有，目前已通報該生所屬學校，並由學校依相關規定進行後續處理與輔導。
教育處表示，任何濫用網路資源的行為都可能觸及法律責任。不僅可能構成民事侵權行為而須與法定代理人負連帶損害賠償責任，此外，依其行為態樣，亦可能觸犯個人資料保護法、跟蹤騷擾防治法、刑法妨害電腦使用罪章等之刑事責任，後果相當嚴重。
為從根本上解決問題，教育處將責成各級學校，於課堂上加強資訊安全與網路倫理的宣導，並教育學生正確的網路行為規範，以期能藉此機會，讓孩子們了解維護數位環境安全的重要性，共同營造健康的學習環境。
