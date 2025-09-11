不是老師也能改變人生！ 「乾媽」組長深夜守護學子獲杏壇芬芳獎

教育部國教署今天在國立中興高中舉辦「114年杏壇芬芳獎」頒獎典禮，表揚65位傑出教育人員與10個團體。署長彭富源表示，得獎者皆具感人事蹟，是教育界珍貴典範，盼藉此激勵更多教育工作者堅守初衷，創造更溫暖優質的教育環境，守護孩子的成長與夢想。

國教署指出，今年共受理192件推薦案，經嚴謹審查，最終選出高中組10件、高職16件、國中13件、國小14件，以及綜合組22件含幼兒園6件、特教6件與團體10件，合計75件。獲獎者涵蓋各級學校教師與行政同仁，展現台灣教育現場的多元能量。

今年獲獎者故事動人。台中市大里高中事務組長林錦花以「乾媽」角色守護學生，她不僅協助弱勢與體育生申請就學補助，推動無障礙設施，更在孩子比賽或課後深夜，守在校門迎接歸來，給予孩子最溫暖的陪伴與支持。林組長用一盞辦公室的燈光、滿抽屜的點心與滿滿的愛，默默守護學子追夢，將行政工作轉化為教育力量。

台東關山工商徐瑞華主任在偏鄉深耕42年，走遍16個鄉鎮家訪，堅持不放棄任何孩子。她曾協助因心理困難而拒學的學生，透過無數次對話與陪伴，讓孩子走出陰霾，順利復學並考上大學。她說，「不是我得獎，是學生與家長照亮了我。」

在苗栗竹南國中，蔡娟娟主任執教35年，溫柔嗓音與朗讀教學深受學生喜愛，並推動正向管教、夜讀課程，鼓勵新住民與長者返校圓夢；屏東載興國小李宏文主任一句「妳會成為了不起的人」，陪伴女孩跨越自卑，二十年後她真的成為小學教師，師生情誼感人至深。

竹山高中主任吳志朋出身曲棍球選手，關注體育班學生課業與訓練的平衡。他親自規劃補救教學、指導時間管理，颱風天為留校學生準備餐點，陪同受傷學生就醫，並鼓勵低潮孩子重建信心，始終秉持「不放棄任何一位孩子」的信念。

團體獎「影子傳奇劇團」則在大理國小深耕二十年，讓皮影戲融入教育與創意課程，學生從觀眾變創作者，更登上國際舞台，展現文化傳承新風貌。 屏東載興國小李宏文主任鼓勵學生跨越自卑，20年後順利成為教師。圖／中興高中提供 竹山高中主任吳志朋鼓勵低潮孩子重建信心。圖／中興高中提供 杏壇芬芳獎今天在國立中興高中頒獎，得獎教師和團體為學生奉獻心力，是教育界珍貴典範。圖／中興高中提供 竹南國中主任蔡娟娟執教35年，並鼓勵新住民、長者返校圓夢。圖／中興高中提供 關山工商徐瑞華主任在偏鄉深耕42年，走遍16個鄉鎮家訪，堅持不放棄任何孩子。圖／中興高中提供

