91萬名學生受惠！韌性預算支持大專校務經營 116學年前不漲學費

中央社／ 台北11日電
行政院今天通過韌性特別預算案，教育部200億元經費中，有65億元用於協助公私立大學校務經營，受補助學校114到116學年度不調漲學雜費，並確保弱勢獎助金、私校兼任教師鐘點費等。學生示意圖／AI生成
行政院今天通過韌性特別預算案，教育部200億元經費中，有65億元用於協助公私立大學校務經營，受補助學校114到116學年度不調漲學雜費，並確保弱勢獎助金、私校兼任教師鐘點費等。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」特別預算新台幣200億元，教育部預計將這筆預算挹注高教體系的永續發展，以因應國際衝擊。

教育部高教司長廖高賢指出，其中65億元協助大專校院精進校務經營，確保大學在國際局勢所帶來的財務壓力下，不需透過調漲學雜費來維持運營，受補助學校在114到116學年度不調漲學雜費，且須提撥至少5%的補助經費用於弱勢獎助學金，同時確保私校兼任教師的鐘點費不低於公立學校。

廖高賢預估上述政策每年約可照顧91萬名學生，從而穩定民生物價，減輕家庭負擔並兼顧教學品質。

另外有35億元用於國立大學附設醫院補助計畫，協助購置智慧化醫療設備，提高醫療服務品質，例如透過AI輔助影像判讀，縮短66%處理時間，進而落實「健康台灣」願景。

面對全球供應鏈重組及新興產業發展需求，台灣教研人員薪資待遇較缺乏競爭力，這次特別預算挹注80億元協助大學，提供更具吸引力的薪資與研究條件，補強大專校院教研量能。另外「強化高教與產業合作共培人才計畫」挹注20億元，精進產學合作教學，確保課程內容可靈活應變產業變遷。

教育部次長朱俊彰表示，當前國際情勢劇變，已對高教營運、人才招募及產學合作等面向造成實質衝擊，包含企業經營的不確定性，可能限縮學校來自企業的資源挹注；進口儀器設備與教研材料成本的上升，也直接增加學校的營運壓力。教育部期待透過特別預算，緩解當前高等教育體系所面臨的營運壓力與挑戰。

高教 學費 教育部 行政院

相關新聞

國民黨版南方四賤客侵權？ 台灣首部文化藝術應用生成式AI指引出爐

國民黨日前宣傳核三公投所製作的「南方四賤客」影片大受歡迎，網路上出現大量使用生成式AI創作的二創、三創續集，引發討論卻也...

高市府編劇營總導師遭女學員指控性騷 文化局火速解約

高市文化局辦理「編劇實戰接軌計畫」即將開課，時間長達15個月，計畫得標廠商負責人、蔡姓編劇卻爆發爭議，今遭女學員指控性騷...

校園空品建置4層防護網 22處工業區列重點關注對象

目前高中職以下學校未有室內空氣品質管制的規範，也未公告高級中等以下學校為管制監測場所，許多人擔憂兒少族群會因惡劣的空氣品...

影／環境部為兒少健康把關 推動兒少校園空品防護網

為具體落實《空氣品質政策白皮書》精進學校周圍空污管理核心議題，環境部今天偕同教育部、經濟部、國家科學及技術委員會以及關切...

特別預算200億挹注高等教育 教團憂心恐非持續性政策

行政院今召開院會，教育部於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下，編列「強化高教人才培育」項目獲配特別預算...

基隆教育網路服務網域群組 寄信功能遭學生濫發騷擾訊息

基隆市一名學生的帳號今天上午利用全市教育網路服務網域的群組寄信功能，廣發非屬公務信件問候「大家好」等訊息，讓群內成員覺得...

