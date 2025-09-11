91萬名學生受惠！韌性預算支持大專校務經營 116學年前不漲學費

行政院今天通過韌性特別預算案，教育部200億元經費中，有65億元用於協助公私立大學校務經營，受補助學校114到116學年度不調漲學雜費，並確保弱勢獎助金、私校兼任教師鐘點費等。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下「強化高教人才培育」特別預算新台幣200億元，教育部預計將這筆預算挹注高教體系的永續發展，以因應國際衝擊。

教育部高教司長廖高賢指出，其中65億元協助大專校院精進校務經營，確保大學在國際局勢所帶來的財務壓力下，不需透過調漲學雜費來維持運營，受補助學校在114到116學年度不調漲學雜費，且須提撥至少5%的補助經費用於弱勢獎助學金，同時確保私校兼任教師的鐘點費不低於公立學校。

廖高賢預估上述政策每年約可照顧91萬名學生，從而穩定民生物價，減輕家庭負擔並兼顧教學品質。

另外有35億元用於國立大學附設醫院補助計畫，協助購置智慧化醫療設備，提高醫療服務品質，例如透過AI輔助影像判讀，縮短66%處理時間，進而落實「健康台灣」願景。

面對全球供應鏈重組及新興產業發展需求，台灣教研人員薪資待遇較缺乏競爭力，這次特別預算挹注80億元協助大學，提供更具吸引力的薪資與研究條件，補強大專校院教研量能。另外「強化高教與產業合作共培人才計畫」挹注20億元，精進產學合作教學，確保課程內容可靈活應變產業變遷。

教育部次長朱俊彰表示，當前國際情勢劇變，已對高教營運、人才招募及產學合作等面向造成實質衝擊，包含企業經營的不確定性，可能限縮學校來自企業的資源挹注；進口儀器設備與教研材料成本的上升，也直接增加學校的營運壓力。教育部期待透過特別預算，緩解當前高等教育體系所面臨的營運壓力與挑戰。

