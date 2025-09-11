聽新聞
高市府編劇營總導師遭女學員指控性騷 文化局火速解約
高市文化局辦理「編劇實戰接軌計畫」即將開課，時間長達15個月，計畫得標廠商負責人、蔡姓編劇卻爆發爭議，今遭女學員指控性騷擾。高市文化局表示，為維護計畫公信力，已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。
「鏡報」報導指稱，蔡姓編劇指導過的女學員投訴媒體，指控蔡涉及性騷擾、搞不倫戀，製造權力落差、情感操控他選中的學員。因蔡本月將擔任高雄文化局編劇計畫總導師，女學員擔心其他人受害，決定挺身而出揭露此事。
高市文化局說明，114年度辦理之「編劇實戰接軌計畫」，重點在於邀請專業編劇或影視專業人士規畫一套完整之劇本創作人才的長期培育課程，藉由導入虛擬製作思維，擴展編劇創作劇本之可拍性，承商須以團體實體課、一對一及小組討論方式，針對個別劇本企劃案進行指導，培育具潛力之新銳編劇，強化其劇本開發能力、企劃包裝能力與提案簡報技巧。
文化局說， 鑒於今日媒體披露有關該計畫得標廠商負責人、即總導師蔡姓講師之爭議，文化局高度重視，並尊重相關單位調查結果。為維護計畫公信力，已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。
文化局重申，對於任何涉及性騷擾或不當行為之情事，秉持零容忍原則，將依相關規範嚴正處理。
