快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聽新聞
0:00 / 0:00

高市府編劇營總導師遭女學員指控性騷 文化局火速解約

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「編劇實戰接軌計畫」剛報名結束，課程長達15個月，課程內容涵蓋總導師一對一共同創作。記者徐白櫻／翻攝
「編劇實戰接軌計畫」剛報名結束，課程長達15個月，課程內容涵蓋總導師一對一共同創作。記者徐白櫻／翻攝

高市文化局辦理「編劇實戰接軌計畫」即將開課，時間長達15個月，計畫得標廠商負責人、蔡姓編劇卻爆發爭議，今遭女學員指控性騷擾。高市文化局表示，為維護計畫公信力，已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。

「鏡報」報導指稱，蔡姓編劇指導過的女學員投訴媒體，指控蔡涉及性騷擾、搞不倫戀，製造權力落差、情感操控他選中的學員。因蔡本月將擔任高雄文化局編劇計畫總導師，女學員擔心其他人受害，決定挺身而出揭露此事。

高市文化局說明，114年度辦理之「編劇實戰接軌計畫」，重點在於邀請專業編劇或影視專業人士規畫一套完整之劇本創作人才的長期培育課程，藉由導入虛擬製作思維，擴展編劇創作劇本之可拍性，承商須以團體實體課、一對一及小組討論方式，針對個別劇本企劃案進行指導，培育具潛力之新銳編劇，強化其劇本開發能力、企劃包裝能力與提案簡報技巧。

文化局說， 鑒於今日媒體披露有關該計畫得標廠商負責人、即總導師蔡姓講師之爭議，文化局高度重視，並尊重相關單位調查結果。為維護計畫公信力，已請當事人積極配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。

文化局重申，對於任何涉及性騷擾或不當行為之情事，秉持零容忍原則，將依相關規範嚴正處理。

蔡姓編劇遭女學員指控性騷擾，高市文化局今天決議跟他解約。圖／取自電影短片工作坊臉書
蔡姓編劇遭女學員指控性騷擾，高市文化局今天決議跟他解約。圖／取自電影短片工作坊臉書

文化局 性騷擾 社會局

延伸閱讀

風災後修繕新選擇！南市文化局推出舊瓦媒合平台 守護獨特建築風貌

「鬼才之道」已婚編劇蔡坤霖被控性騷！強抱被害人「想跟妳生孩子」

杜絕盜採砂石 高市府啟動密集地毯式巡查

花蓮美術館將收費 可跨館參觀石雕博物館

相關新聞

國民黨版南方四賤客侵權？ 台灣首部文化藝術應用生成式AI指引出爐

國民黨日前宣傳核三公投所製作的「南方四賤客」影片大受歡迎，網路上出現大量使用生成式AI創作的二創、三創續集，引發討論卻也...

高市府編劇營總導師遭女學員指控性騷 文化局火速解約

高市文化局辦理「編劇實戰接軌計畫」即將開課，時間長達15個月，計畫得標廠商負責人、蔡姓編劇卻爆發爭議，今遭女學員指控性騷...

韌性預算支持大專校務經營 116學年前不漲學費

行政院今天通過韌性特別預算案，教育部200億元經費中，有65億元用於協助公私立大學校務經營，受補助學校114到116學年...

台南用影片「透可」分享教育愛 一窺教育志業的心路歷程

台南市教育局慶祝教師節，製播製播「台南教育之星來透可」影片，傳達今年獲全國師鐸獎4位校長及教師的動人事蹟，分享教學生涯中...

竹科董座退休轉當校長 體悟教育事業是門等待的藝術

竹科第一家進駐園區的雲端軟體服務廠商、亦思科技前董事長邱媛美，出任國內第一所原住民音樂實驗高中「原聲國際學院」的創校校長，原訂在55歲交棒退休，未料，一通電話改變了她的人生軌跡。 她從社會學系走入高科技業，退休交棒後再到教育領域，人生不設限的她，體會到科技業腳步快，慢就搶不到訂單，但教育卻無法以損益表衡量...

幼教師資荒／畢業即低薪新血消失 勞動環境需迫切改革

幼兒教育現場「師資荒」愈演愈烈，為何幼教人才會斷崖式流失？教團指出，幼托整合之前，幼兒園一般需設兩名教師，整合後教師法定需求「大幅降低」，加上公幼缺額總量管制，許多畢業生進不了公幼，形成畢業即低薪，業界環境不改善，開再多師培班也難解燃眉之急。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。