台南用影片「透可」分享教育愛 一窺教育志業的心路歷程

台南市教育局慶祝教師節，製播製播「台南教育之星來透可」影片，傳達今年獲全國師鐸獎4位校長及教師的動人事蹟，分享教學生涯中溫馨的教育故事、自身的教育經驗及受影響最深的一句話，也讓大家看見教育人員以教育為志業的心路歷程。

復興國中校長陳文財分享，投身教育是個偶然的選擇，但從事教職後，懷著能為他人付出是種幸福的使命感，藉由提供適性成長的學習環境，相信每個孩子都能創造無限可能；透過教師的引導鼓勵，讓學生得以在各自擅長的領域中發光發熱，期許自己每一個努力，都可能成為孩子人生的蝴蝶效應。他表示，偏鄉孩子缺少的不是能力，而是公平學習機會，因此結合團隊為孩子創造自主學習空間，而來到3千多名學生的大校，雖然責任變重，但每個努力都可能是孩子茁壯的養分，甚至是人生的蝴蝶效應。

北區立人國小校長王全興來自偏鄉，在隔代教養中成長，教育翻轉了他的人生，對於類似處境的孩子更能感同身受。他分享以獨創的遊戲教學法打造遊戲學園，點燃孩子的學習熱情且樂於探索，希望營造更有溫度與愛的學習環境，幫助每個孩子實現夢想，成為人生賽道上的明星。

安平區石門國小校長劉珍琳在影片中分享，求學時成績並不好，大學聯考也落榜，因經歷過生命裡的轉彎，更能尊重每個孩子的獨特價值，堅信每個孩子都是無可取代的存在。「天生我材必有用，成就每一個孩子，讓孩子因快樂而閃耀，因自信而堅強，因學習而成長。」

平區西門實小教師邱馨慧帶著孩子們走出教室，用行動感受這個世界。她認為耐心陪伴孩子找到學習的內在動機，就能爆發出驚人的潛力。她教導孩子，在自然課學到的植物知識，可以在校園角落找到；在社會課學到的歷史，可以在博物館中實物驗證。經由探索與實踐，知識就存在於生活中。

影片公布於教育局臉書粉專「教育花路米」(https://www.facebook.com/tnboe)，傳遞教育的感動與美好。

