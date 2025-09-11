快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南用影片「透可」分享教育愛 一窺教育志業的心路歷程

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局慶祝教師節，製播製播「台南教育之星來透可」影片，傳達今年獲全國師鐸獎4位校長及教師的動人事蹟，分享教學生涯中溫馨的教育故事。圖／擷取影片畫面
台南市教育局慶祝教師節，製播製播「台南教育之星來透可」影片，傳達今年獲全國師鐸獎4位校長及教師的動人事蹟，分享教學生涯中溫馨的教育故事。圖／擷取影片畫面

台南市教育局慶祝教師節，製播製播「台南教育之星來透可」影片，傳達今年獲全國師鐸獎4位校長及教師的動人事蹟，分享教學生涯中溫馨的教育故事、自身的教育經驗及受影響最深的一句話，也讓大家看見教育人員以教育為志業的心路歷程。

復興國中校長陳文財分享，投身教育是個偶然的選擇，但從事教職後，懷著能為他人付出是種幸福的使命感，藉由提供適性成長的學習環境，相信每個孩子都能創造無限可能；透過教師的引導鼓勵，讓學生得以在各自擅長的領域中發光發熱，期許自己每一個努力，都可能成為孩子人生的蝴蝶效應。他表示，偏鄉孩子缺少的不是能力，而是公平學習機會，因此結合團隊為孩子創造自主學習空間，而來到3千多名學生的大校，雖然責任變重，但每個努力都可能是孩子茁壯的養分，甚至是人生的蝴蝶效應。

北區立人國小校長王全興來自偏鄉，在隔代教養中成長，教育翻轉了他的人生，對於類似處境的孩子更能感同身受。他分享以獨創的遊戲教學法打造遊戲學園，點燃孩子的學習熱情且樂於探索，希望營造更有溫度與愛的學習環境，幫助每個孩子實現夢想，成為人生賽道上的明星。

安平區石門國小校長劉珍琳在影片中分享，求學時成績並不好，大學聯考也落榜，因經歷過生命裡的轉彎，更能尊重每個孩子的獨特價值，堅信每個孩子都是無可取代的存在。「天生我材必有用，成就每一個孩子，讓孩子因快樂而閃耀，因自信而堅強，因學習而成長。」

平區西門實小教師邱馨慧帶著孩子們走出教室，用行動感受這個世界。她認為耐心陪伴孩子找到學習的內在動機，就能爆發出驚人的潛力。她教導孩子，在自然課學到的植物知識，可以在校園角落找到；在社會課學到的歷史，可以在博物館中實物驗證。經由探索與實踐，知識就存在於生活中。

影片公布於教育局臉書粉專「教育花路米」(https://www.facebook.com/tnboe)，傳遞教育的感動與美好。

影片 人生 教師節

延伸閱讀

杏壇服務滿40年 新北大埔國小校長黃國鏘獲頒優良教師

新北淡水竹圍國小遊具老舊損壞 議員改善煥然一新

台南4師獲全國師鐸獎6都第一 用巨人肩膀讓孩子看得更遠

代理孕母模考題挨批 許淑華籲：模擬審題由專業把關

相關新聞

東吳大學研議 蔣公銅像移到倉庫、中正圖書館募款冠名

教育部今年初與大專校院召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵等法定任務。據了解，東吳大學日前舉行校內行政會議，即有高層提議...

教育部催學校清除威權象徵 教界籲別當政治部

教育部今年初召集高中以上學校召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵等法定任務。根據教育部最新統計，截至今年九月，高中以上學...

國民黨版南方四賤客侵權？ 台灣首部文化藝術應用生成式AI指引出爐

國民黨日前宣傳核三公投所製作的「南方四賤客」影片大受歡迎，網路上出現大量使用生成式AI創作的二創、三創續集，引發討論卻也...

避免AI藝術觸法 學者：把AI當輔助、凸顯自身創意

以ＡＩ協助創作的藝術作品，能不能取得著作權，近期引發藝文界關心。以美國為例，著作權局在政府公布ＡＩ指引報告後，立刻核准藝...

台南用影片「透可」分享教育愛 一窺教育志業的心路歷程

台南市教育局慶祝教師節，製播製播「台南教育之星來透可」影片，傳達今年獲全國師鐸獎4位校長及教師的動人事蹟，分享教學生涯中...

竹科董座退休轉當校長 體悟教育事業是門等待的藝術

竹科第一家進駐園區的雲端軟體服務廠商、亦思科技前董事長邱媛美，出任國內第一所原住民音樂實驗高中「原聲國際學院」的創校校長，原訂在55歲交棒退休，未料，一通電話改變了她的人生軌跡。 她從社會學系走入高科技業，退休交棒後再到教育領域，人生不設限的她，體會到科技業腳步快，慢就搶不到訂單，但教育卻無法以損益表衡量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。