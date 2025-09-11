亞大量子AI研究中心揭牌 中研院士王康隆任榮譽主任
量子電腦被視為「下一個顛覆性科技」。亞洲大學新成立的「量子ＡＩ研究中心」昨揭牌，由中研院士、知名量子科學專家王康隆獲邀擔任榮譽主任。校長蔡進發說，王康隆國際影響力深厚，希望借重他在亞大人工智慧的研發基礎上，打造創新的「ＡＩ智慧醫療量子平台」，培育國際量子ＡＩ人才。
王康隆說，蔡進發校長非常有遠見，將ＡＩ、量子導入醫療。量子電腦就像學生共同交換資訊、討論，能平行處理、快速解答，還能打敗老師。受邀出席的群聯電子創辦人暨執行長潘健成也表示，亞大成立量子ＡＩ研究中心展現前瞻布局。
蔡進發說，新成立的研究中心聚焦量子演算法設計、量子機器學習、資安與加密應用，並拓展至智慧醫療與金融，希望成為國際量子ＡＩ領域的先行者。輝達創辦人黃仁勳日前在巴黎VivaTech大會宣布推動量子與ＡＩ融合，與亞大的發展方向高度契合。
亞大量子ＡＩ中心主任、資工系講座教授黃光彩說，量子ＡＩ猶如「量子顯微鏡」，有望在阿茲海默症、憂鬱症及癌症早期診斷上帶來突破。
亞大創辦人蔡長海說，量子ＡＩ研究中心、精準健康研究中心、智慧設計與永續製造中心等三個中心，是亞大未來發展重點。亞大將開設量子計算課程，協助台灣醫療產業加速邁向ＡＩ與量子世代，發揮「Taiwan Can Help」的國際影響力。
