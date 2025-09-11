校園會客室／葉庭甫融合紅樓夢 打造獨特性平教育
桃園市武陵高中表演藝術教師葉庭甫，在八年的教學生涯中獲獎無數，經歷幼時霸凌陰影，現在他以紅樓夢為媒介，融合古典文學與性別議題，打造獨特的性別平等教育，引導學生在成長過程中，找到表達自我的勇氣與力量。
童年時期的葉庭甫，因不符傳統男性氣質，曾遭受嚴重霸凌，更曾在廁所被潑水、脫褲，在他心中留下深刻烙印，即使已成為教師，面對男學生群聚的廁所仍會繞道而行。但也正是這段傷痛經歷，讓他大學畢業後投身教育，「因為我發現有些學生不只需要一個老師，他們需要一個走過這些路的大人」。
熱愛紅樓夢的葉庭甫，將林黛玉初入賈府的故事改編為現代校園劇，使古典文學自然融入性別平等教育。他認為紅樓夢跨越時代，如同鏡子能讓學生在角色中看見自己，並透過角色扮演體驗不同處境，在演出、討論與反思中培養同理心與尊重多元的態度。
他提到曾有一位原本排斥同性戀的學生，經過近一年戲劇課程後態度轉變，能正向參與討論並發展出深度思考，大學後更能與同志友人和平相處，令他深刻感受到戲劇和藝術的力量。
成長過程讓葉庭甫學會勇敢發聲，不為爭勝，而為保護下一個可能受傷的孩子。觀察今日校園文化，葉庭甫覺得環境較過去更為包容，學生能自信展現自己，同儕間也少了歧視言語。
葉庭甫曾獲中小學人權教案設計全國優等、教育部跨域美感卓越獎。他的代表作「紅樓夢×蝴蝶夢—文學劇場」計畫融合古典文學與當代性別議題，在他指導下，學生們創作的性別議題作品屢獲全國獎項。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言