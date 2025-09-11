校園會客室／葉庭甫融合紅樓夢 打造獨特性平教育

桃園市武陵高中表演藝術教師葉庭甫，在八年的教學生涯中獲獎無數，經歷幼時霸凌陰影，現在他以紅樓夢為媒介，融合古典文學與性別議題，打造獨特的性別平等教育，引導學生在成長過程中，找到表達自我的勇氣與力量。

童年時期的葉庭甫，因不符傳統男性氣質，曾遭受嚴重霸凌，更曾在廁所被潑水、脫褲，在他心中留下深刻烙印，即使已成為教師，面對男學生群聚的廁所仍會繞道而行。但也正是這段傷痛經歷，讓他大學畢業後投身教育，「因為我發現有些學生不只需要一個老師，他們需要一個走過這些路的大人」。

熱愛紅樓夢的葉庭甫，將林黛玉初入賈府的故事改編為現代校園劇，使古典文學自然融入性別平等教育。他認為紅樓夢跨越時代，如同鏡子能讓學生在角色中看見自己，並透過角色扮演體驗不同處境，在演出、討論與反思中培養同理心與尊重多元的態度。

他提到曾有一位原本排斥同性戀的學生，經過近一年戲劇課程後態度轉變，能正向參與討論並發展出深度思考，大學後更能與同志友人和平相處，令他深刻感受到戲劇和藝術的力量。

成長過程讓葉庭甫學會勇敢發聲，不為爭勝，而為保護下一個可能受傷的孩子。觀察今日校園文化，葉庭甫覺得環境較過去更為包容，學生能自信展現自己，同儕間也少了歧視言語。

葉庭甫曾獲中小學人權教案設計全國優等、教育部跨域美感卓越獎。他的代表作「紅樓夢×蝴蝶夢—文學劇場」計畫融合古典文學與當代性別議題，在他指導下，學生們創作的性別議題作品屢獲全國獎項。

