避免AI藝術觸法 學者：把AI當輔助、凸顯自身創意

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

以ＡＩ協助創作的藝術作品，能不能取得著作權，近期引發藝文界關心。以美國為例，著作權局在政府公布ＡＩ指引報告後，立刻核准藝術家用ＡＩ輔助的藝術作品「一片美國起司」拿到著作權，成為第一個擁有著作權的ＡＩ生成藝術。

在此之前，有兩件藝術家與ＡＩ合作的作品「太空歌劇院」和「最接近天堂的入口」，申請著作權皆遭否決。「一片美國起司」通過後，「太空歌劇院」也已申請再審。

今年甫從監察院副秘書長退休的法學博士劉文仕表示，這兩個案例探討了現代創意領域的一個基本問題，ＡＩ輔助作品，在什麼樣的程度下，可被視為有資格獲得著作權保護的原創作品？人類藝術家參與程度有多少才能獲得保護？

他認為，美國判決將會發生全球性影響，引領ＡＩ生成藝術著作權法制的重大變革。而台灣未來也會面臨類似問題，但法官對著作權法和藝術知識的涉獵足夠嗎？恐怕是另一個問題。

至於文化部雖頒布「文化藝術應用生成式ＡＩ指引」，但仍屬行政指導性質，不具法律拘束力。在法律尚未明確針對ＡＩ立法的情況下，創作者使用ＡＩ如何避免觸法？劉文仕的建議是「善用藝術家的傳統技法，只把ＡＩ當作輔助性的助理角色」。

他建議，藝術家可以先創作原始圖像，將該作品輸入ＡＩ系統調整，並對最終輸出作品的適度加工、變形與改造，將自己的繪畫語言、觀念與創意視為作品最重要的靈魂，而不是只在ＡＩ生成的作品上進行微不足道的改變。

