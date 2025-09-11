教育部催學校清除威權象徵 教界籲別當政治部

教育部今年初召集高中以上學校召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵等法定任務。根據教育部最新統計，截至今年九月，高中以上學校仍有六十八校、八十六項威權象徵，但教育界人士認為，若教育部能別當政治部，台灣的教育會好很多。

繼今年三月中原大學將校內中正樓改名智信樓，東吳大學也研議將校內蔣公銅像移置他處並將中正圖書館改名。

教育部今年三月統計，列管的教育部部屬機構及高中以上學校中，仍有八十一校、一○五項威權象徵，不過近半年過去，截至九月，列管的高中以上學校，已經減為六十八校、八十六項威權象徵。

教育部表示，依促轉條例，清除威權象徵事項是由內政主管機關辦理並訂定補助、協助相關機關辦理。各校將持續依促轉條例，以公開溝通、凝聚共識妥適處理，且必要時將向內政部提出清除威權象徵補助申請。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，內政部、教育部的作為，對學校有非常清楚的引導作用，加上少子化，各校經費都很拮据，補助或多或少能成為誘因。

段心儀說，如今大學生程度像高中生、高中生如國中生，近日開學前，大學都忙做銜接、補救教學，這麼多學生學科能力要補強，教育部都沒想法？若教育部不要做政治部，相信台灣的教育會好很多。

