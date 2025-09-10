聽新聞
東吳大學研議 蔣公銅像移倉庫、中正圖書館募款冠名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學外雙溪校區中正圖書館研議改名，將對外向企業募款整修，贊助冠名，或舉辦命名大會。記者蘇健忠／攝影
東吳大學外雙溪校區中正圖書館研議改名，將對外向企業募款整修，贊助冠名，或舉辦命名大會。記者蘇健忠／攝影

教育部今年初與大專校院召開座談會，要求各校辦理清除威權象徵等法定任務。據了解，東吳大學日前舉行校內行政會議，即有高層提議，研擬將先前已移出圖書館的蔣公半身銅像移至倉庫存放，中正圖書館則預計對外向募款整修後冠名，或舉辦命名大會。

有私校高層直言，大樓改名一事，絕大多數學生多半還是無感，主要仍是老校友們得知後情感上放不下。對此，本報致電校長詹乾隆未接應。至於銅像、中正圖書館何時會異動？校方則透過文字回應表示，目前尚無新的進度。

兩蔣時代在台灣復興許多學校，因此許多學校內都有「中正樓、中正堂」等建物，甚至是蔣公銅像。以東吳大學為例，當年在台復校除了歷屆董事、校友們奔走外，前總統蔣中正也曾給予協助，就連東吳現行校訓「養天地正氣，法古今完人」，也是由蔣中正撰句，商請孫文揮毫。

東吳大學學生代表近期亦多次於校務會議上提案討論中正圖書館更名。根據校務會議報告，校方約十年前即成立中正圖書館銅像處理委員會，教育部年初也召集列管學校，指示各校應盡速移置銅像與建物更名。為此，校內評估，銅像是校內財產，將另覓地點收存；但中正圖書館更名，則要先釐清建物興建是否有特定出資人，再進一步研議。

東吳大學學生議會議長洪振翔表示，蔣中正對東吳在台復校有功，因此校內立有蔣公半身像，該銅像本來位於圖書館，近年經多次討論後改移到行政大樓內，原本校方研議將銅像捐給慈湖，但慈湖只收全身像，因此傾向先將銅像放置校內倉庫保存。

洪振翔說，中正圖書館則欲向企業募款整修，研議屆時以贊助方式冠名，若難以覓得企業協助整修，則預計舉辦命名大賽對外徵件。由於圖書館已有數十年的歷史，確實需要一次大規模整修，評估校方會以對外募款為先。

一名私校高層表示，教育部是配合促進轉型正義條例第五條辦理，威權統治者象徵應予以移除或以其他方式處置，且設有「補助大專校院辦理轉型正義教育實施計畫」，由於私立學校絕大多數仍需獎補助款支持，更名並不意外。

學生對改名的反應不一，有的人指早就該改掉了，但也有學生質疑，聽說校訓也和蔣中正有關，那是否也要改？校友則是大嘆，所有的「中正」都要改，蔣公銅像也要移，感覺回到母校都要不認識了。

根據東吳大學校務會議報告，校方約十年前即成立中正圖書館銅像處理委員會。為此，校內評估，銅像是校內財產，將另覓地點收存；但中正圖書館更名，則要先釐清建物興建是否有特定出資人，再進一步研議。圖／讀者提供
根據東吳大學校務會議報告，校方約十年前即成立中正圖書館銅像處理委員會。為此，校內評估，銅像是校內財產，將另覓地點收存；但中正圖書館更名，則要先釐清建物興建是否有特定出資人，再進一步研議。圖／讀者提供

