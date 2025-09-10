教育部統計：高中以上學校 68校含86項威權象徵
教育部配合促進轉型正義條例第五條，威權統治者象徵應予以移除或以其他方式處置，並於今年初召開座談會，了解學校辦理現況並可提供協助。根據教育部最新統計，截至今年9月，高中以上學校仍有68校、86項威權象徵，但教育界人士認為，若教育部能別當政治部，台灣的教育會好很多。
繼今年3月中原大學將校內中正樓改名智信樓，東吳大學也研議將校內蔣公銅像移置他處並將中正圖書館改名。事實上，國內大專校院如台師大、政大仍保有中正堂、中正圖書館等建物。
教育部今年3月統計，列管的教育部部屬機構及高中以上學校有81校、105項威權象徵；根據最新統計，至今年9月，列管的高中以上學校，已減為68校、86項威權象徵。
教育部表示，依促轉條例，清除威權象徵事項是由內政主管機關辦理並訂定補助、協助相關機關辦理。各校將持續依促轉條例，以公開溝通、凝聚共識妥適處理，且必要時將向內政部提出清除威權象徵補助申請。
中華語文教育促進協會秘書長段心儀則談到，內政部、教育部的作為，對學校而言都有非常清楚的引導作用，又少子化下各校經費都很拮据，補助或多或少都能成為誘因，但如此的引導下，教育部不專心辦教育，反而比較像政治部。
段心儀談到，教育部的目光應該放在學生身上。近日開學前，大學上上下下都忙做銜接、補救教學，如今大學生程度像高中生、高中生如國中生，能力約莫後退了兩年，這麼多學生學科能力要補強，莫非教育部對此都沒想法？若教育部能不要做政治部，相信台灣的教育會好很多。
