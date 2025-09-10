只要3.3億 綠議員促新北市府推「生生有鮮乳」

不少縣市已推動生生有鮮乳政策，新北市議會民進黨團總召廖宜琨今天表示，新北市是全台最大直轄市，卻以「需要研議」為由遲遲未動，如今財劃法修正後，新北市財政資源大幅擴充，而推動「生生有鮮奶」所需預算僅區區 3.3 億元，市府完全有能力承擔。

廖宜琨說，台北、雲林等多個縣市已率先推動「生生有鮮奶」政策，讓學童每天都能享用一瓶鮮乳，不僅保障學生營養，更能支持本土酪農。

廖宜琨說，財源已經到位，卻還要孩子繼續等待，凸顯侯友宜市府在施政上怠惰消極、缺乏魄力，更看不見對下一代的責任與遠見。

廖宜琨指出，雙北同屬一個生活圈，在校園政策上卻出現落差，台北孩子能每天補充鮮奶營養，而新北學童卻被排除在外，宛如「次等兒童」，人均資源不均，但不能窮孩子發育，市府不該讓孩子的成長機會輸在新北。

廖宜琨說，目前新北市的做法僅止於在營養午餐中提供乳品或豆漿，遠遠不足以滿足學童基本的鈣質需求，新北市應立即比照台北市生生有鮮奶政策，才能真正提供學童完整而均衡的營養，呼籲市府將「增鈣鮮奶政策」納入115年度預算，從善如流，盡快落實，孩子的成長黃金期稍縱即逝，市府不能再拖延，否則就是辜負下一代的健康與未來。

新北市教育局指出，新北重視學童營養，目前營養午餐已搭配鮮奶或豆漿，並加入高鈣食材（如起司、黑芝麻、凍豆腐、海苔等），提供多元鈣質來源。弱勢學生透過「幸福晨飽」也能選擇鮮乳，兼顧健康與平權。

市府持續審慎評估財源並研議可行的多元模式，例如「都會區兌換券、偏鄉專案配送」等多元作法，兼顧不同地區特性與需求，確保政策落實且資源公平。

