文化部訪法行程遭中國抗議 李遠:法國選擇了我們 挺台灣的力道很強

聯合報／ 記者陳宛茜／布拉格即時報導
文化部長李遠在布拉格機場。記者陳宛茜／攝影
文化部長李遠在布拉格機場。記者陳宛茜／攝影

文化部李遠上任後首度訪歐，8日在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，9日拜訪國民議會及會晤友台小組議員與拜會大皇宮主席傅席耶（Didier Fusiller）等文化界人士。此一訪歐行程包含媒體團和立委陣仗不小，抵法第一天便遭到中國抗議，法蘭西學院為此召開緊急會議應對。最後不僅歷史近30年的台法文化獎安全續約五年，李遠後續行程也未受任何影響，反而是中國取消了拜訪大皇宮的行程。對此，李遠受訪時表示，「法國選擇了我們」。

李遠結束巴黎行後，在布拉格機場接受訪問暢談此事。他表示，來到巴黎參訪之前，沒想到這次因為陣仗大，有媒體團也有國會議員，一大早就得到通知中國抗議，但抗議的程度多少不知道。

8日結束台法文化獎的評審會議後，李遠跟法蘭西院士談及中國的抗議。他向院士表示，台法文化獎已有29年，今年還要簽約再5年，「不能出差錯」，因此希望院士能協助。但院士的反應很淡、表示「這種事見多了」，感覺沒甚麼問題。他認為，法國長期受到俄羅斯威脅感同身受，而院士身為獨立的知識份子地位超然，相信不會出甚麼問題。

李遠表示，文化部不動聲色辦到最後，整個過程大家幾乎都不知道有發生這個事情。9日大皇宮主席上午照常接待文化部訪問團，下午原本要接待中國團，沒想到中國團反而取消了。

他表示，大皇宮主席傅席耶全程熱情客氣，留下來親自帶台灣訪問團看了整個大皇宮的展覽，也提出很多未來跟文化部合作的計劃。順利完成之後，據說中國團一聽台灣團上午已經見過了，便取消下午的見面。

李遠表示，法國長期以來面臨俄羅斯的威脅，也看到中國的威脅，「挺台灣的力道很強」，讓中國的抗議消弭於無形，「在這個選擇上，他選擇了我們。」

李遠 院士 文化部

