台南4師獲全國師鐸獎6都第一 用巨人肩膀讓孩子看得更遠

教師節將至，台南市教育局今天下午舉辦教師節表揚大會，表揚4名全國師鐸獎、2名全國教育奉獻獎、24名市師鐸獎、12名卓越特殊教育人員，以及800多名資深優良教師。副市長葉澤山感謝教師們用愛與專業引導孩子找到自我價值、發展多元潛能、勇敢追尋夢想，師生間相伴成長、共同閃耀，也是教育最動人的力量。

表揚大會由安慶國小舞蹈隊揭開序幕，也展現多元才能。副市長葉澤山表示，台南教育實力有目共睹，在各項評比持續亮眼，2025食育力城市大調查獲教育文化第1名、遠見2025縣市長施政滿意度教育面向6都第2；此次有4名教師獲全國師鐸獎，居6都之冠。

教育局局長鄭新輝說，南市財政雖不寬裕，但6年多來持續改善教師福利，包括以2.2億增置「國中每9班再增1師員額編制」、「提早發放教師考核獎金」、「調高兼行政教師不休假加班費」、「提供教師心理諮商服務」等措施，並持續爭取經費營造更優質的教育環境、維護師生健康。

獲全國師鐸獎的西門實小教師邱馨慧以愛為根，探索為莖，實踐為果，引領學生學用合一，培育胸懷在地、放眼世界的永續公民。獲全國教育奉獻獎的南一中退休教師李福進致力推動以學生為本、以系統邏輯思維為核心的教育革新。服務滿40年的進學國小校長李添旺願成為巨人的肩膀，幫助孩子們看得更高更遠，成就無限可能。

全國師鐸獎有復興國中陳文財、立人國小王全興、石門國小劉珍琳、西門實小邱馨慧；南市師鐸獎有永仁高中郭如育、西港國中黃新富、仁德國中盧俊邦、大橋國中何慧真、和順國中王嬿惠、安平國中何曉芬、鹽行國中胡正良、東區勝利國小黃雅貴、蓮潭國中小鄭東益、永華國小歐錫霖、官田國小徐子蔚、崑山國小陳谷易、安定區南興國小陳桂蘭、東區復興國小黃雅琳、文元國小龔詩鈴、大灣國小蘇雅慧、安順國小陳玥樺、將軍幼兒園蔡玉晏、麻豆幼兒園劉怡玲、仁德幼兒園郭淑芬。 全國教育奉獻獎南一中李福進、南二中劉天祥。

商品推薦