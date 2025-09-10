陳其邁：敬師禮金提高至1000元 感謝無私奉獻

教師節即將來臨，高雄市長陳其邁今天說，今年教師節敬師禮券金額將從600元提高至1000元，明年還會增加至1500元；市府也加碼各級學校教職員健檢費用，以感謝教師無私奉獻。

高雄市今年資深暨特殊優良教師表揚大會下午在高雄市立社會教育館舉行，共有1987名獲獎人員進行現場頒獎表揚。陳其邁出席致詞表示，今年教師節敬師禮券金額將從新台幣600元提高至1000元，明年並將加碼到1500元。

陳其邁表示，市府同時也加碼各級學校教職員健檢費用，與心理諮商機構合作提供教育人員每年5次免費心理諮商服務，持續建置教師身心健康支持系統。

另外，為提升教保服務品質，高雄市公立幼兒園自114學年度起已全面調降師生比至1比12，同時新增甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5行政區公立幼兒園教保員地域加給，以營造更安全、優質的幼兒學習與照顧環境。

高雄市教育局表示，今年表揚的1987名資深優良教師，其中25人獲特殊優良教育人員、3人優良特殊教育人員、14人優良教保服務人員、6人為社大優良教師、5人優良補教人員、49人服務滿40年資深教師、65人教育芬芳錄獲獎人員。

教育局說明，高雄市服務滿10年至40年資深教師共有1869人，其中服務滿30年有641人、滿20年有731人、服務滿10年有448人。陳其邁出席表揚大會致詞及頒獎表揚，感謝全體教師長年的貢獻與付出。

