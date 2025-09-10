快訊

澄清換角傳聞？蕭美琴與美參議員視訊通話 俞大㵢在列

美股早盤／賭Fed有望降兩碼！標普、那指同創高 甲骨文暴漲近40%

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

陳其邁：敬師禮金提高至1000元 感謝無私奉獻

中央社／ 高雄10日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

教師節即將來臨，高雄市長陳其邁今天說，今年教師節敬師禮券金額將從600元提高至1000元，明年還會增加至1500元；市府也加碼各級學校教職員健檢費用，以感謝教師無私奉獻。

高雄市今年資深暨特殊優良教師表揚大會下午在高雄市立社會教育館舉行，共有1987名獲獎人員進行現場頒獎表揚。陳其邁出席致詞表示，今年教師節敬師禮券金額將從新台幣600元提高至1000元，明年並將加碼到1500元。

陳其邁表示，市府同時也加碼各級學校教職員健檢費用，與心理諮商機構合作提供教育人員每年5次免費心理諮商服務，持續建置教師身心健康支持系統。

另外，為提升教保服務品質，高雄市公立幼兒園自114學年度起已全面調降師生比至1比12，同時新增甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區及那瑪夏區等5行政區公立幼兒園教保員地域加給，以營造更安全、優質的幼兒學習與照顧環境。

高雄市教育局表示，今年表揚的1987名資深優良教師，其中25人獲特殊優良教育人員、3人優良特殊教育人員、14人優良教保服務人員、6人為社大優良教師、5人優良補教人員、49人服務滿40年資深教師、65人教育芬芳錄獲獎人員。

教育局說明，高雄市服務滿10年至40年資深教師共有1869人，其中服務滿30年有641人、滿20年有731人、服務滿10年有448人。陳其邁出席表揚大會致詞及頒獎表揚，感謝全體教師長年的貢獻與付出。

教師節 陳其邁

延伸閱讀

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

興達電廠爆炸！高市府指台電「多次拖延不說明」 陳其邁向曾文生表達不滿

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

相關新聞

只要3.3億 綠議員促新北市府推「生生有鮮乳」

不少縣市已推動生生有鮮乳政策，新北市議會民進黨團總召廖宜琨今天表示，新北市是全台最大直轄市，卻以「需要研議」為由遲遲未動...

台南4師獲全國師鐸獎6都第一 用巨人肩膀讓孩子看得更遠

教師節將至，台南市教育局今天下午舉辦教師節表揚大會，表揚4名全國師鐸獎、2名全國教育奉獻獎、24名市師鐸獎、12名卓越特...

文化部訪法行程遭中國抗議 李遠：法國選擇了我們 挺台灣的力道很強

文化部長李遠上任後首度訪歐，8日在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，9日拜訪國民議會及會晤友台小組議員與拜會大皇...

教育部統計：高中以上學校 68校含86項威權象徵

教育部配合促進轉型正義條例第五條，威權統治者象徵應予以移除或以其他方式處置，並於今年初召開座談會，了解學校辦理現況並可提...

學生生涯探索三大難題：缺乏動機 不了解自己 易受同儕影響網路跟風

新學年開始，104人力銀行與國教署生涯規劃學科中心針對高中職老師舉辦「從心出發，走向未來：掌握工作趨勢與生涯探索」教師研...

幼教師資荒／缺口加劇蔓延到師培 幼教專班開不了班

師資荒一路蔓延到幼教，現在連師培端也出現缺口，國內師培代表性大學的「幼教專班」、幼教學程接連招生不足、未開班、停招。教團分析，高工時、高壓力、低薪資等「四高三低」困境，導致想當幼教師的人越來越少。沒有新血加入，幼教圈恐面臨傳承斷層，有解嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。