學生生涯探索三大難題：缺乏動機 不了解自己 易受同儕影響網路跟風

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
高中職老師指出，高中職階段學生對自己生涯探索仍不積極，且容易受同儕及跟風影響。示意圖，非新聞當事人。圖／本報系資料照片
新學年開始，104人力銀行與國教署生涯規劃學科中心針對高中職老師舉辦「從心出發，走向未來：掌握工作趨勢與生涯探索」教師研習，近百位參與研習的老師回饋，學生生涯探索的三大難題是：缺乏動機、不了解自己、難以辨識表達情緒、容易受同儕影響/網路跟風。

面對更為複雜的學生問題，高中職老師自覺最大挑戰，62%老師認為是缺乏引導學生的產業及工作資訊，有33%的老師對於輔導學生生涯規劃感到困難。為協助老師引導學生的教育能力，同時分享當前職場趨勢。

104人力銀行職涯教育長王榮春分享，台灣青年失業率高於整體平均主要原因為「透過換工作找方向」，建議在高中職階段積極進行生涯探索，進入大學後即可開始培養能力，進而達成「找對方向→培養能力→投入職場」的生涯路徑。

同時，學生心理情緒愈來愈受到重視，教育部日前宣布將全力推動「社會情緒學習（SEL）計畫」，104人力銀行透過老師填答問卷發現，學生出現心理情緒問題的三大原因為：57%難以辨識與表達自己的情緒、47%不願表達情緒或拒絕溝通、44%缺乏壓力調適與情緒管理的方法與資源。

高中職老師協助學生進行生涯輔導與情緒覺察會遇到哪些挑戰？104人力銀行調查發現，進行生涯輔導，62%教師缺乏產業及工作就業資訊、42%缺乏有效生涯輔導工具、29%缺乏生涯規劃相關研習或交流平台。針對教師當前所面臨的挑戰，104人力銀行職涯教育長王榮春表示，未來的工作世界將會有1.智慧/數位化2.服務化3.高齡化4.綠色化四大趨勢，建議輔導學生時，可先盤點個人有哪些才能（包含能力、技術、知識），並與個人熱情（包含價值觀、興趣、性格）找出交集，找到未來發展的方向。

教師回饋輔導與覺察學生情緒時，43%教師認為最常遇到的挑戰是團體授課或個別輔導時間不足、41%認為缺乏認識或辨別情緒困擾的專業訓練，以及41%難和家長溝通學生情緒問題。

情緒 教師 人力

幼教師資荒／缺口加劇蔓延到師培 幼教專班開不了班

師資荒一路蔓延到幼教，現在連師培端也出現缺口，國內師培代表性大學的「幼教專班」、幼教學程接連招生不足、未開班、停招。教團分析，高工時、高壓力、低薪資等「四高三低」困境，導致想當幼教師的人越來越少。沒有新血加入，幼教圈恐面臨傳承斷層，有解嗎？

李遠訪巴黎大皇宮 華麗轉身當代展演場館 向台灣的科技藝術招手

巴黎奧運期間令人眼睛一亮的法國大皇宮（Grand Palais），原是法國為1900年世界博覽會而興建的展覽館，近年進行...

公費醫計畫重啟 醫界氣炸「政府出爾反爾」

衛福部續辦「重點科別培育公費醫師計畫」，消息一出，引起醫界反彈，醫師公會全聯會、基層醫師公會均反對此計畫重啟，批評石崇良...

公費醫計畫拯救3校後醫系 學界：重啟是唯一解

衛福部原先決議終止「重點科別培育公費醫師制度」計畫，清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將吹熄燈號，如今政策大轉彎，大學...

石崇良：醫學生每年1300員額限制 擬評估調整

「重點科別培育公費醫師」計畫續辦，學界、醫界兩樣情，前者開心，後者則批評聲不斷。衛福部長石崇良昨提出兩大續辦理由，「挹注...

