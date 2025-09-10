學生生涯探索三大難題：缺乏動機 不了解自己 易受同儕影響網路跟風

新學年開始，104人力銀行與國教署生涯規劃學科中心針對高中職老師舉辦「從心出發，走向未來：掌握工作趨勢與生涯探索」教師研習，近百位參與研習的老師回饋，學生生涯探索的三大難題是：缺乏動機、不了解自己、難以辨識表達情緒、容易受同儕影響/網路跟風。

面對更為複雜的學生問題，高中職老師自覺最大挑戰，62%老師認為是缺乏引導學生的產業及工作資訊，有33%的老師對於輔導學生生涯規劃感到困難。為協助老師引導學生的教育能力，同時分享當前職場趨勢。

104人力銀行職涯教育長王榮春分享，台灣青年失業率高於整體平均主要原因為「透過換工作找方向」，建議在高中職階段積極進行生涯探索，進入大學後即可開始培養能力，進而達成「找對方向→培養能力→投入職場」的生涯路徑。

同時，學生心理情緒愈來愈受到重視，教育部日前宣布將全力推動「社會情緒學習（SEL）計畫」，104人力銀行透過老師填答問卷發現，學生出現心理情緒問題的三大原因為：57%難以辨識與表達自己的情緒、47%不願表達情緒或拒絕溝通、44%缺乏壓力調適與情緒管理的方法與資源。

高中職老師協助學生進行生涯輔導與情緒覺察會遇到哪些挑戰？104人力銀行調查發現，進行生涯輔導，62%教師缺乏產業及工作就業資訊、42%缺乏有效生涯輔導工具、29%缺乏生涯規劃相關研習或交流平台。針對教師當前所面臨的挑戰，104人力銀行職涯教育長王榮春表示，未來的工作世界將會有1.智慧/數位化2.服務化3.高齡化4.綠色化四大趨勢，建議輔導學生時，可先盤點個人有哪些才能（包含能力、技術、知識），並與個人熱情（包含價值觀、興趣、性格）找出交集，找到未來發展的方向。

教師回饋輔導與覺察學生情緒時，43%教師認為最常遇到的挑戰是團體授課或個別輔導時間不足、41%認為缺乏認識或辨別情緒困擾的專業訓練，以及41%難和家長溝通學生情緒問題。

