李遠訪巴黎大皇宮 華麗轉身當代展演場館 向台灣的科技藝術招手

巴黎奧運期間令人眼睛一亮的法國大皇宮（Grand Palais），原是法國為1900年世界博覽會而興建的展覽館，近年進行大規模的整修與改造，打造開放、跨領域的當代展演場域。

文化部長李遠9日拜訪大皇宮並與大皇宮主席傅希耶會面，傅希耶透露，轉型後的大皇宮希望做更多的嘗試與合作，台灣在科技藝術領域的能量，對法國來說，將會是一個重要的合作對象，期待未來能展開許多新的合作。

李遠表示，大皇宮正在思考與準備未來的經營策略，所選擇的方向 之一就是科技與藝術的結合。大皇宮主席傅希耶親自帶他參觀了幾個展覽，讓他深受啟發。其中一區是兒童專區，按年齡劃分展覽玩具。但這並不是我們想像中很幼稚的兒童展，而是有一個主題叫「透明」，讓孩子們從小到大去思考什麼東西是透明的。

大皇宮也在龐畢度中心的協助下，目前正展出法國前衛藝術雕塑家妮基與伴侶尚丁格利的作品。李遠表示，此展的許多展品是機械裝置，讓他想到剛開放部分展區的台灣國家鐵道博物館，也可以變成美術館的一部分，「鐵道博物館不一定只是給鐵道迷看」。

李遠表示，傅希耶希望大皇宮可以跟台灣合作，他認為台灣在某些領域走得很前面，也能補足法國所缺乏的部分。兩人談到未來計畫，傅希耶表示11月會有一位熟悉台灣的策展人來訪。李遠也期待能與法國和大皇宮合作，讓大家看見台灣成熟發展的科技藝術。 大皇宮在龐畢度中心的協助下，目前正展出法國前衛藝術雕塑家妮基與伴侶尚丁格利的作品。記者陳宛茜／攝影

商品推薦