石崇良：醫學生每年1300員額限制 擬評估調整

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「重點科別培育公費醫師」計畫續辦，學界、醫界兩樣情，前者開心，後者則批評聲不斷。衛福部長石崇良昨提出兩大續辦理由，「挹注偏鄉醫療人力」、「科技發展需工程、生化等跨領域人才投入」，醫學系培育醫師不全然在臨床服務，擬將評估調整每年一三○○名員額限制。

石崇良表示，經重新評估偏鄉醫療量能，公費生職涯發展及貢獻，決定重啟公費醫師培育，並提出十年計畫，由於相關學費已納入明年度預算，將修正計畫後，盡速向行政院報告。

石崇良表示，公費醫學生對於偏鄉醫療有著極大貢獻，例如，部立醫院、偏遠地區醫院中六成醫師為公費生，其中部立金門醫院醫師公費生占比更高達百分之九十三、澎湖醫院則有百分之七十。

石崇良說，這次續辦「重點科別培育公費醫師」計畫，共九校核定醫學公費生招生，名額一五○名，清大、中山及中興等三校學士後醫學系各獲三十名公費生名額，義守大學三十個名額、東部慈濟大學十個名額，至於台大、陽交大、成大、輔大醫學系則各五名，不在現有一三○○人規範。

至於醫界反彈，石崇良表示，將主動與醫師公會全聯會、醫界團體溝通，但政策應有持續性，當初必須培育公費生，以解決人力缺乏問題仍舊存在，持續辦理較為妥適。之前訓練培育的醫師公費生將於明年投入離島偏遠地區醫療服務，要說成效仍覺太早，將評估計畫成效，適時滾動修正。

