公費醫計畫拯救3校後醫系 學界：重啟是唯一解

衛福部原先決議終止「重點科別培育公費醫師制度」計畫，清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將吹熄燈號，如今政策大轉彎，大學端表示，此為目前唯一解方，且教育部不用再當壞人；另有學界人士指出，衛福部此舉恐怕只是延緩問題。

長庚大學校長湯明哲表示，即便三間學校學士後醫學系核定名額增至卅人，仍未達到理想的辦學經濟規模；再者，辦醫學院很貴，現階段除少數學校外，都需靠附設醫院補貼學校，雖說公立學校不怕虧損，但仍由國家補貼，過去很多大學都曾辦理學士後醫，終究陸續熄燈，「如果沒有提高品質，不知道為什麼要虧這個錢。」

一名學校醫學系高層表示，衛福部續推計畫是目前唯一妥適的解方，教育部不用再被逼「當壞人」，要求各校分出名額容納，也不會損及高中畢業生權益。計畫續辦後，保存公費名額，以往極力反對的幾間私校因招收不受影響，也表樂觀其成。

該名高層說，站在公立學校立場，不要因減少名額讓學校受醫界、學生非議；私立學校不會因減少名額而降低學雜費收益，其他任務就是培育出具備專業的學生。至於學生（公費生）出社會後的醫界勞動狀況、職缺、人力等問題等，則不由學校決定。

