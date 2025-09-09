公費醫計畫重啟 醫界氣炸「政府出爾反爾」

衛福部續辦「重點科別培育公費醫師計畫」，消息一出，引起醫界反彈，醫師公會全聯會、基層醫師公會均反對此計畫重啟，批評石崇良一上任就打臉行政院先前決議，出爾反爾的政府該如何向醫界交代，要求終止清華、中山、中興等三校學士後醫系招生。

醫師公會全國聯合會發出聲明，強調衛福部於二個月前公開此計畫於本年度屆期後終止並不續辦，現又宣稱續推計畫，前後矛盾，形同自我否定，動搖政府政策的公信力。

醫師公會全聯會理事長周慶明反對重啟公費生計畫，他表示，民國八十八年迄今，公費醫學生員額均採獨立計算，不在一三○○人計算範疇中，但第一期計畫公費生從民國一○五年招生，實施至今，並未改變偏鄉缺醫師的問題。

周慶明表示，國衛院於一○八年提出「西醫師人力發展評估計畫」報告中提及，即使自民國一○八年起，不再增設醫學系，但離開職場與新進醫師的人數差距持續擴大，預估一一九年每年仍淨增一四五五名醫師，醫師總供給人數累計達六萬一○○○人。

該報告指出，城鄉醫師人力分布失衡、科別間的失衡，這與是否增設醫學生名額並無直接關聯，應回歸政策，增加獎勵誘因。

基層醫師公會理事長林應然指出，今年六月底行政院找來教育部、衛福部開會，最後拍板決議每年醫學生員額不得超過一三○○人，且所有醫學生均統一計算，不得將公費生額外計算，如果中山、中興以及清大等三家學士後醫系繼續招生，需從其他醫學院調度招生員額，不可重啟「重點科別培育公費醫師計畫」，讓員額突破一三○○人。

林應然表示，石崇良一上任就惡搞醫界，重啟「重點科別培育公費醫師計畫」，打臉行政院，該如何對醫界交代，如此做法嚴重傷害政府威信，政府應說話算話。

林應然指出，石崇良可能認為增加公費生，就可填補偏鄉或急重難症科別的人力，但這完全搞錯重點，偏鄉或急重難症科者人力不足，並非沒人，而是待遇不佳，與其增加醫學生員額，不如想方設法增加偏鄉或急重難症科別醫師的福利待遇，降低醫學生一畢業後就往醫美診所跑的機率。

