快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

公費醫計畫重啟 清大等3校後醫系各增30名額

聯合報／ 記者許維寧王駿杰余采瀅郭韋綺／連線報導
衛福部續辦「重點科別培育公費醫師制度計畫」，核定九校醫學公費生招生，名額達一五○人，引發醫界反彈，部長石崇良說，經重新評估偏鄉醫療量能，決定重啟公費醫師培育。圖為新聞示意圖。本報資料照片
衛福部續辦「重點科別培育公費醫師制度計畫」，核定九校醫學公費生招生，名額達一五○人，引發醫界反彈，部長石崇良說，經重新評估偏鄉醫療量能，決定重啟公費醫師培育。圖為新聞示意圖。本報資料照片

衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度計畫」，清大、中山、中興等三所大學學士後醫學系於一一五學年各可招收卅名公費生，較一一四學年，均增加七個名額。教育部強調，本次名額不在一三○○個總量內，屬額外核定，不會影響既有醫學系招生名額。

衛福部推「重點科別培育公費醫師制度」，第二期計畫原訂至一一四學年結束，共九校受影響，其中清大、中山、中興等三校學士後醫學系係因此計畫而申設，一旦計畫終止，直接衝擊到三校學士後醫續存，學界疾呼，勿讓三校熄燈，否則將嚴重糟蹋教育資源。

本報掌握，教育部上月召集各校醫學院院長召開會議，希望各校挪出部分招生名額供清大等三校學士後醫學系員額，但現有醫學院無人點頭，協調陷入僵局。清大前校長賀陳弘強調，目前九成縣市地方衛生所缺人，偏鄉照護長期不足，偏鄉基層的高齡人口比率更高，公費醫師人數理應增加，而非減少。

教育部常務次長朱俊彰昨證實，衛福部決定續辦「重點科別公費生計畫」，教育部配合衛福部公費生名額分配辦理，趕得上各校一一五學年招生。這次三校、九十名公費生員額不在既有學校名額中，是在一三○○名總量名額外再行核定，不致影響既有醫學系招生名額。

對衛福部持續推動「重點科別培育公費醫師計畫」，國立中山大學表達感謝與高度肯定，一一五學年度核定中山大學學士後醫學系可招收卅名公費生。未來將持續與衛福部、教育部及相關單位密切合作，精進醫學教育品質，提高教學資源與師資陣容，培育更多投身重點醫療科別與服務偏鄉地區的優秀醫師，協助推動全民健康照護與醫療資源均衡發展。

清華大學則感謝衛福部、教育部之支持學士後醫學系，將整合理工、生醫與人文社會等能量，為國家培育具備臨床專業與跨領域思維的醫師，確保學生在重點科別發揮所長，日後投入基層與偏鄉醫療服務，回應醫療照護的需求。

中興大學指出，該校承擔培訓公費醫學生的責任，於前年於後醫系設立專組，目前醫學院擁有二三二名行跨臨床、基礎醫學等師資人力，招收具有原住民、偏鄉、離島等背景的學生，鼓勵學子畢業後返鄉服務，提升醫師留任率，改善偏鄉醫療人才不足。

延伸閱讀

衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

衛福部續推重點公費醫師計畫 石崇良說明關鍵原因

衛福部續推「公費醫師計畫」 基層氣炸：石崇良一上任就打臉行政院？

台大名醫許博欽出任中山大學副校長 掌舵醫學院計畫與附設醫院

相關新聞

衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

衛福部105年至114年執行「重點科別培育公費醫師制度計畫」，預計於115學年度終止，包括清大、中興、中山等三校的學士後...

續推公費醫計畫…周慶明：國衛院6年前就說「沒用」 無助改善偏鄉缺醫

因醫學生員額超過1300人，而引起爭議的「重點科別培育公費醫師」，原訂今年結束後不續辦，但教育部證實，收到衛福部來函，將...

1千元敬師金獨漏矯正學校？矯正署：已按月支給1000至1500元

教育部昨宣布今年將針對所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師，發放1000元敬師禮金，全教總指出，長期以來服務於矯正...

迴響／遭醫界反彈…重點科別公費醫師計畫要續辦 清大等3校招生各獲30個名額

本報日前報導，衛福部欲終止重點科別培育公費生計畫，使12校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界...

公費醫計畫重啟 醫界氣炸「政府出爾反爾」

衛福部續辦「重點科別培育公費醫師計畫」，消息一出，引起醫界反彈，醫師公會全聯會、基層醫師公會均反對此計畫重啟，批評石崇良...

公費醫計畫拯救3校後醫系 學界：重啟是唯一解

衛福部原先決議終止「重點科別培育公費醫師制度」計畫，清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將吹熄燈號，如今政策大轉彎，大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。