公費醫計畫重啟 清大等3校後醫系各增30名額

衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度計畫」，清大、中山、中興等三所大學學士後醫學系於一一五學年各可招收卅名公費生，較一一四學年，均增加七個名額。教育部強調，本次名額不在一三○○個總量內，屬額外核定，不會影響既有醫學系招生名額。

衛福部推「重點科別培育公費醫師制度」，第二期計畫原訂至一一四學年結束，共九校受影響，其中清大、中山、中興等三校學士後醫學系係因此計畫而申設，一旦計畫終止，直接衝擊到三校學士後醫續存，學界疾呼，勿讓三校熄燈，否則將嚴重糟蹋教育資源。

本報掌握，教育部上月召集各校醫學院院長召開會議，希望各校挪出部分招生名額供清大等三校學士後醫學系員額，但現有醫學院無人點頭，協調陷入僵局。清大前校長賀陳弘強調，目前九成縣市地方衛生所缺人，偏鄉照護長期不足，偏鄉基層的高齡人口比率更高，公費醫師人數理應增加，而非減少。

教育部常務次長朱俊彰昨證實，衛福部決定續辦「重點科別公費生計畫」，教育部配合衛福部公費生名額分配辦理，趕得上各校一一五學年招生。這次三校、九十名公費生員額不在既有學校名額中，是在一三○○名總量名額外再行核定，不致影響既有醫學系招生名額。

對衛福部持續推動「重點科別培育公費醫師計畫」，國立中山大學表達感謝與高度肯定，一一五學年度核定中山大學學士後醫學系可招收卅名公費生。未來將持續與衛福部、教育部及相關單位密切合作，精進醫學教育品質，提高教學資源與師資陣容，培育更多投身重點醫療科別與服務偏鄉地區的優秀醫師，協助推動全民健康照護與醫療資源均衡發展。

清華大學則感謝衛福部、教育部之支持學士後醫學系，將整合理工、生醫與人文社會等能量，為國家培育具備臨床專業與跨領域思維的醫師，確保學生在重點科別發揮所長，日後投入基層與偏鄉醫療服務，回應醫療照護的需求。

中興大學指出，該校承擔培訓公費醫學生的責任，於前年於後醫系設立專組，目前醫學院擁有二三二名行跨臨床、基礎醫學等師資人力，招收具有原住民、偏鄉、離島等背景的學生，鼓勵學子畢業後返鄉服務，提升醫師留任率，改善偏鄉醫療人才不足。

