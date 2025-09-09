敬師禮金被排除 代課老師不滿

教師荒嚴重，隨著教師節將屆，教育部宣布，今年將針對轄下公、私立專任教師、代理教師，發放一千元敬師禮金，卻獨漏「救火」的代課教師，引發基層不滿。教團強調，準備教師節禮物時，應一視同仁、平等對待，除了代課教師，矯正學校、中正預校的教師也應一併納入。

去年教師節「敬師禮」，台北市一口氣發兩千元禮券羨煞其他縣市，新北市、金門縣給一千元位居第二，許多縣市也陸續宣布今年將調漲禮金，教育部也宣布針對轄下學校高中以下學校公、私立專任教師、代理教師，發給一千元禮金。

不過代理教師工會指出，開學前的「教師荒」導致許多鐘點代課教師承擔龐大的課務，以補齊師資人力、穩定教育現場，教育部卻忽視這些教育現場關鍵的救火英雄。

代理教師工會強調，主管機關口口聲聲感謝教師辛勞，卻在獎勵、送禮制度上畫分身分，將實際承擔重責的代課教師排除在外，這不只是對教師的不公，也是對學生學習權益的忽視。呼籲教育部立即檢討獎金發放人員範圍，並正視代課教師長期處於不穩定聘任、薪資過低的結構性問題。

全教總則說，隸屬於法務部的矯正學校教師，國防部及國科會管轄下的中正預校及科學實中，也應一併檢視是否同步發放教師節禮金。

對此，教育部表示，考量財政控管審核、編制資格及相關地方政府發放情形，禮金發放以教育部所屬國、私立高中以下學校編制內教師及三個月以上代理教師為對象。

