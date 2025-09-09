快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，經重新評估偏鄉醫療量能，公費生職涯發展及貢獻，決定重啟公費醫師培育計畫並為期10年，包括清大、中興、中山等三校的學士後醫學系將各提供30位名額。記者林伯東／攝影
衛福部長石崇良表示，經重新評估偏鄉醫療量能，公費生職涯發展及貢獻，決定重啟公費醫師培育計畫並為期10年，包括清大、中興、中山等三校的學士後醫學系將各提供30位名額。記者林伯東／攝影

衛福部105年至114年執行「重點科別培育公費醫師制度計畫」，預計於115學年度終止，包括清大、中興、中山等三校的學士後醫學系將熄燈，學界疾呼，勿讓三校熄燈，否則將是糟蹋教育資源。衛福部長石崇良今表示，經重新評估偏鄉醫療量能，公費生職涯發展及貢獻，決定重啟公費醫師培育計畫並為期10年，由於相關學費已納入明年度預算，目前將修正計畫後，盡速向行政院報告。

石崇良說，計畫重啟後，考量公費醫師名額及培育公費醫師資源的投入，而公費醫師需有同儕，而提供清華、中興、中山三所大學學士後醫學系30個名額，義守大學30個名額，慈濟大學10個名額，台大、陽明交通大學、成大、輔大各有5個名額，共150名，不影響一般自費生1300位名額。

相較114學年度收取公費生學校，115學年度未納入台北醫學大學、長庚大學、高雄醫學大學。石崇良說，這三所大學培育一般自費生辦學經驗久，學生人數多，公費生制度重啟後，盼以公立大學優先，減輕學生學費負擔。其中，慈濟大學位在醫療資源不足的花蓮，需公費醫師挹注，輔大則有輔大醫院支撐。至於，105年入學的公費醫師將於明年投入偏鄉服務，將持續評估人力需求及滾動式修正。

對於醫界不滿計畫重啟，石崇良將主動溝通，但因目前每萬人口醫師數估算，花蓮因有慈濟醫院，每萬人口醫師數為35人，高於全國的23人，但花蓮仍屬於非醫療資源過剩地區，且隨著人口高齡化，偏鄉地區的醫療資源仍十分緊繃。

另，未來就讀醫學系的學生可能會擴展到新興科技研發等領域，不一定會進入臨床服務。長久以來，衛福部委託國衛院針對未來新興的醫療型態進行評估，於108年開始針對內外婦兒急診及神經內外科，陸續進行醫師人力評估，預計116年進行整體人力評估且公布結果。

石崇良表示，公費醫師制度在10年前曾辦過2期，之後停辦一段時間，但民國100年內、外、婦、兒、急診醫師五大皆空時重新檢討，於105年重啟計畫，當時設定一般自費生1300名員額外，新增公費醫師員額，其服務年限為醫學中心訓練後，需下鄉服務10年，同時有助公費醫師職涯發展，並搭配「醫中資源偏鄉計畫」，不讓公費醫師在偏鄉孤軍奮鬥，而以由體系組織方式，提升偏鄉醫療品質跟人力。

隨後，民國110年公費醫師計畫加入學士後醫學系員額，讓擁有大學學士學歷又想投入醫療行業者，可以獲得跨領域的專長，而就讀學士後醫學系學生畢業及完成訓練後，需到偏鄉服務8年。

石崇良說，經考量偏鄉醫療量能，公費醫師貢獻是很大的，如位在偏鄉地區的部立醫院中，約6成醫師都是公費醫師，其中，金門醫院公費醫師占比高達93%、澎湖醫院占70%，換言之，若沒有公費生制度離島、偏鄉醫院將面臨嚴重醫師荒。

因此，公費醫師制度對於偏鄉醫療人力的挹注十分重要，且隨著科技的發展，未來所需要的醫師科學家人才是跨領域的，為國家未來醫療生技產業做出貢獻，因此要善待公費生，而不是讓他們簽下一個賣身契，再偏鄉服務，提供的是一個可長可久的職涯發展。因此，重新評估後，決定持續辦理及提出10年公費生培育計畫。

醫師 偏鄉 公費 衛福部 石崇良 醫學中心

延伸閱讀

衛福部續推重點公費醫師計畫 石崇良說明關鍵原因

全民健保新掌門！新任健保署長陳亮妤接棒 醫界寄予五大期待

國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

羅一鈞接任疾管署長 規劃派防疫醫師赴非洲考察

相關新聞

衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

衛福部105年至114年執行「重點科別培育公費醫師制度計畫」，預計於115學年度終止，包括清大、中興、中山等三校的學士後...

續推公費醫計畫…周慶明：國衛院6年前就說「沒用」 無助改善偏鄉缺醫

因醫學生員額超過1300人，而引起爭議的「重點科別培育公費醫師」，原訂今年結束後不續辦，但教育部證實，收到衛福部來函，將...

1千元敬師金獨漏矯正學校？矯正署：已按月支給1000至1500元

教育部昨宣布今年將針對所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師，發放1000元敬師禮金，全教總指出，長期以來服務於矯正...

迴響／遭醫界反彈…重點科別公費醫師計畫要續辦 清大等3校招生各獲30個名額

本報日前報導，衛福部欲終止重點科別培育公費生計畫，使12校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界...

重點科別培育公費醫師將續辦 醫師公會籲終止…政策急轉彎動搖公信力

衛生福利部先前欲終止「重點科別培育公費醫師制度計畫」其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，不過近日政策急轉彎...

西拉雅青年加持超有感！「發掘西拉雅」跨界創意作品南科考古館亮相

由台南市文資處主辦「Pakivalayen ta Siraya 發掘西拉雅」徵件計畫，今起至21日在南科考古館2樓梯廳舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。