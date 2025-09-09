衛福部公費醫師制度爭議多時 部長石崇良3大理由宣布重啟

衛福部105年至114年執行「重點科別培育公費醫師制度計畫」，預計於115學年度終止，包括清大、中興、中山等三校的學士後醫學系將熄燈，學界疾呼，勿讓三校熄燈，否則將是糟蹋教育資源。衛福部長石崇良今表示，經重新評估偏鄉醫療量能，公費生職涯發展及貢獻，決定重啟公費醫師培育計畫並為期10年，由於相關學費已納入明年度預算，目前將修正計畫後，盡速向行政院報告。

石崇良說，計畫重啟後，考量公費醫師名額及培育公費醫師資源的投入，而公費醫師需有同儕，而提供清華、中興、中山三所大學學士後醫學系30個名額，義守大學30個名額，慈濟大學10個名額，台大、陽明交通大學、成大、輔大各有5個名額，共150名，不影響一般自費生1300位名額。

相較114學年度收取公費生學校，115學年度未納入台北醫學大學、長庚大學、高雄醫學大學。石崇良說，這三所大學培育一般自費生辦學經驗久，學生人數多，公費生制度重啟後，盼以公立大學優先，減輕學生學費負擔。其中，慈濟大學位在醫療資源不足的花蓮，需公費醫師挹注，輔大則有輔大醫院支撐。至於，105年入學的公費醫師將於明年投入偏鄉服務，將持續評估人力需求及滾動式修正。

對於醫界不滿計畫重啟，石崇良將主動溝通，但因目前每萬人口醫師數估算，花蓮因有慈濟醫院，每萬人口醫師數為35人，高於全國的23人，但花蓮仍屬於非醫療資源過剩地區，且隨著人口高齡化，偏鄉地區的醫療資源仍十分緊繃。

另，未來就讀醫學系的學生可能會擴展到新興科技研發等領域，不一定會進入臨床服務。長久以來，衛福部委託國衛院針對未來新興的醫療型態進行評估，於108年開始針對內外婦兒急診及神經內外科，陸續進行醫師人力評估，預計116年進行整體人力評估且公布結果。

石崇良表示，公費醫師制度在10年前曾辦過2期，之後停辦一段時間，但民國100年內、外、婦、兒、急診醫師五大皆空時重新檢討，於105年重啟計畫，當時設定一般自費生1300名員額外，新增公費醫師員額，其服務年限為醫學中心訓練後，需下鄉服務10年，同時有助公費醫師職涯發展，並搭配「醫中資源偏鄉計畫」，不讓公費醫師在偏鄉孤軍奮鬥，而以由體系組織方式，提升偏鄉醫療品質跟人力。

隨後，民國110年公費醫師計畫加入學士後醫學系員額，讓擁有大學學士學歷又想投入醫療行業者，可以獲得跨領域的專長，而就讀學士後醫學系學生畢業及完成訓練後，需到偏鄉服務8年。

石崇良說，經考量偏鄉醫療量能，公費醫師貢獻是很大的，如位在偏鄉地區的部立醫院中，約6成醫師都是公費醫師，其中，金門醫院公費醫師占比高達93%、澎湖醫院占70%，換言之，若沒有公費生制度離島、偏鄉醫院將面臨嚴重醫師荒。

因此，公費醫師制度對於偏鄉醫療人力的挹注十分重要，且隨著科技的發展，未來所需要的醫師科學家人才是跨領域的，為國家未來醫療生技產業做出貢獻，因此要善待公費生，而不是讓他們簽下一個賣身契，再偏鄉服務，提供的是一個可長可久的職涯發展。因此，重新評估後，決定持續辦理及提出10年公費生培育計畫。

