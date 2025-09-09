聽新聞
1千元敬師金獨漏矯正學校？矯正署：已按月支給1000至1500元
教育部昨宣布今年將針對所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師，發放1000元敬師禮金，全教總指出，長期以來服務於矯正學校的教師，卻因屬於法務部管轄，並未被納入教育主管機關所發放的教師節敬師禮金對象，形成遺漏情況。
法務部矯正署今天回應表示，有關全教總指出長期以來服務於矯正學校的教師，因屬於法務部管轄，並未被納入教育主管機關所發放的教師節敬師禮金對象一節，特提說明。
矯正署表示，目前教師節敬師獎勵，是由各縣市政府依職權辦理，矯正署未編列相關預算支應，不過，依少年矯正學校特別獎勵及加給支給辦法，矯正學校教師已按月支給1000元至1500元獎金。
矯正署還表示，至於有關全教總所詢教師節禮金一案，矯正署將通盤檢討，未來並會審慎評估研議。
