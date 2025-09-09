續推公費醫計畫…周慶明：國衛院6年前就說「沒用」 無助改善偏鄉缺醫

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
醫師公會全聯會理事長周慶明指出，國衛院早在2019年的「西醫師人力發展評估計畫」報告中，就提及增加員額無助改善偏鄉、急重症醫分布失衡問題，應回歸政策增加獎勵誘因。本報資料照片
醫師公會全聯會理事長周慶明指出，國衛院早在2019年的「西醫師人力發展評估計畫」報告中，就提及增加員額無助改善偏鄉、急重症醫分布失衡問題，應回歸政策增加獎勵誘因。本報資料照片

因醫學生員額超過1300人，而引起爭議的「重點科別培育公費醫師」，原訂今年結束後不續辦，但教育部證實，收到衛福部來函，將續辦「重點科別培育公費醫師」計畫。基層醫師公會理事長林應然率先發難，批評政府出爾反爾，醫師公會全聯會理事長周慶明也說，國衛院早在2019年的「西醫師人力發展評估計畫」報告中，就提及增加員額無助改善偏鄉、急重症醫分布失衡，應回歸政策增加獎勵誘因。

教育部今針對重啟「重點科別培育公費醫師」計畫一事回應，指出衛福部在9月84日函送該計畫，9校醫學公費生招生學校，包括台大、陽明交大、成大、慈濟、輔大、義守、清大、中興、中山，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系獲配各30名公費生名額，教育部將依衛福部函送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」9校公費生的招生名額辦理核復事宜。

周慶明表示，站在醫師公會角度，「不贊成」重啟公費生計畫，雖然從1999年到現在，公費醫學生的員額，是獨立計算員額，不納入1300人計算範疇中，但無論是國防醫學院或公費醫師員額不斷增加，會讓未來醫師人力過度飽和。早在10年前，衛福部開始施行第一期公費生計畫，今年才結束，實質上也沒有改善偏鄉或是急重難科的的醫師荒問題。

周慶明說，早在2019年，國衛院就在「西醫師人力發展評估計畫」報告中提及，即使自2019年起，國內都不再增設醫學系、離開職場與新進醫師的人數差距持續擴大，到了2030年，每年仍淨增1455名醫師，醫師總供給人數累計將達6萬1000人，報告顯示，屆時醫師員額將呈現「充裕」或「過剩」，研究也顯示，城鄉分布失衡與科別間的失衡，與是否增設醫學生名額無直接關聯，應回歸政策增加獎勵誘因。

