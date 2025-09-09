重點科別培育公費醫師將續辦 醫師公會籲終止…政策急轉彎動搖公信力

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部先前欲終止「重點科別培育公費醫師制度計畫」不過近日政策急轉彎，且教育部也收到衛福部函文告知。中華民國醫師公會全國聯合會今發聲明回應，衛福部2個月前公開計畫於本年度屆期後終止並不續辦，短時間內卻又宣稱將續推計畫，如此前後矛盾，形同自我否定，動搖政府政策的公信力。圖／中華民國醫師公會全國聯合會提供
衛生福利部先前欲終止「重點科別培育公費醫師制度計畫」其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，不過近日政策急轉彎，且教育部也收到衛福部函文告知。中華民國醫師公會全國聯合會今發聲明回應，衛福部2個月前公開計畫於本年度屆期後終止並不續辦，短時間內卻又宣稱將續推計畫，如此前後矛盾，形同自我否定，動搖政府政策的公信力。

全聯會表示，衛福部於2個月前尚公開表示，重點科別培育公費醫師計畫將於本年度屆期後終止，並強調相關名額不再續辦。但短時間內卻又宣稱將續推計畫，甚至編列預算以延長招生。如此前後矛盾，形同自我否定，不僅動搖政府政策的公信力，更使社會大眾與醫界無所適從。

全聯會說，我國已建立TMAC醫學教育評鑑制度，原應作為招生名額調整的重要依據。然而多年來各校醫學生員額幾近固定，辦學品質與招生數量毫無連動，顯示主管機關對既有制度形同虛置。此種背離專業評鑑的作法，將使醫學教育品質流於口號，而喪失制度應有的正當性。

全聯會表示，當初三校獲准設立學士後醫學系，即配合公費醫師制度計畫型名額，並已明確告知其為階段性措施，計畫結束即不再保留。主管機關多年來未能妥善規畫因應，反而以延長計畫或轉為自費招生規避問題，已嚴重背離政策初衷，造成制度性混亂。

全聯會建議，第一醫學生員額規畫應回歸國家長遠醫療人力需求與專業評估，不得因短期政策權宜而反覆更動；第二應依照先前行政院長卓榮泰與教育部、衛福部會議共識，依循全國醫學院校院校長會議結論，確實終止清華、中山、中興三校招生，或至少依TMAC評鑑結果，於總額內調整各校招生名額。

第三，重啟已被實證證明難以發揮效用的公費醫師制度，不僅無助於解決偏鄉及重點科別醫師不足，反將延續錯誤政策路徑，徒增醫界與社會之疑慮。

全聯會呼籲，醫學生員額事涉全民健康權益與醫學教育品質，絕非行政籌碼。政府應正視制度一致性與政策嚴肅性，以專業實證為依歸，終止政策反覆與不當延宕，共同守護我國醫療品質。

