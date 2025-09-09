西拉雅青年加持超有感！「發掘西拉雅」跨界創意作品南科考古館亮相
由台南市文資處主辦「Pakivalayen ta Siraya 發掘西拉雅」徵件計畫，今起至21日在南科考古館2樓梯廳舉行成果展覽，此次共有11組團隊入選，其中有4位為西拉雅青年投入創作的作品，相當難得，文資處也歡迎有興趣的民眾一起見證考古與文化創意的跨界展現。
文資處表示，「Pakivalayen ta Siraya 發掘西拉雅」徵件計畫以「蕭壠舊社」考古文化層出土的遺物及西拉雅族文化元素為主題，邀請西拉雅族人與大眾參與創作，轉譯為更貼近民眾的作品，去年9月啟動收件，共收到35件提案，最終選出11件優秀作品。
文化局長黃雅玲說，此次成果中難得的是，有4位西拉雅青年投入創作，將族人的觀點與生活智慧帶入作品，例如桌遊融入語言教學、識別系統展現部落精神等，都讓文化不再只是展示，而是成為真實的生活經驗，這也代表文化傳承的新力量。
文資處提到，11件作品類型相當多元，涵蓋桌遊、教案、服裝設計、手帳、月曆等，像是《飛越西拉雅布袋戲》將族群故事搬上戲偶舞台、《犬狩季》繪本描繪人犬情感連結、《山海之繡，歲時之歌》將歲時祭儀與自然元素融入日常，呈現西拉雅文化融入當代生活的可能性。
文資處進一步表示，為提升互動性，主辦單位規畫3場桌遊體驗活動包含13日《Alid》再現夜祭氛圍、14日《成為西拉雅族的一天》帶領學童體驗生活智慧及20日《Peisasouan》以遊戲學習族語與文化，讓觀眾不僅能「看展」，更能親身參與文化轉譯。
