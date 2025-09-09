衛福部續推「公費醫師計畫」 基層氣炸：石崇良一上任就打臉行政院？

行政院6月底拍板醫學生員額不得超過1300人，媒體報導，衛福部長石崇良9月1日一上任後，決定將續辦「重點科別培育公費醫師計畫」，核定明年8月起，9所大學於115學年可招收公費生，包含清大、中山、中興大學等三校學士後醫系，可各招收30名公費生。基層醫師公會理事長林應然痛批，石崇良剛上任就要打臉行政院嗎？該怎麼向醫界交代？

教育部今天證實，收到衛福部函文告知，趕上9月中下旬，教育部對各大學115學年招生名額的核定作業。媒體報導，教育部證實，石崇良重啟「重點科別培育公費醫師計畫」，已取得行政院長卓榮泰支持。

林應然表示，絕對不支持該計畫核定，「石崇良才剛上任就要跟行政院唱反調嗎？」行政院先前才找教育部與衛福部舉行會議，強調醫學生員額不會超過1300人，就算中山、中興以及清大三家學士後醫系繼續招生，招生員額也是要從其他醫學院調度，不該重啟「重點科別培育公費醫師計畫」，讓員額突破1300人。

林應然說，現任教育部長鄭英耀，過去是中山大學的校長，針對此案理應「利益迴避」，若教育部真的核定此案，是不是有圖利之嫌？

另外，林應然認為，如果重啟「重點科別培育公費醫師計畫」是衛福部主動提案，衛福部希望增加公費生名額，可能希望培育公費生到偏鄉、急重難科任職，但這些科別缺人在於薪資待遇，衛福部不想方設法提高急重難症或赴偏鄉服務的醫師薪資待遇，反而一昧地增加員額，到頭來公費生任期結束後，還是走向醫美，醫師人力暴增，最終就會上演南韓的罷工事件。

林應然批評，政府不可出爾反爾，石崇良一上任就跟行政院唱反調，打臉行政院最後開會的結果，請問該怎麼跟醫界交代，如此的做法，嚴重傷害政府的威信，說話要算話，別一上任就惡搞醫界。

