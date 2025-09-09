迴響／遭醫界反彈…重點科別公費醫師計畫要續辦 清大等3校招生各獲30個名額

本報日前報導，衛福部欲終止重點科別培育公費生計畫，使12校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界疾呼，勿讓三校熄燈否則將是大大糟蹋教育資源。教育部證實，衛福部已發函教育部「重點科別培育公費生」計畫確定續辦，其中清大等三校各獲配30名公費生名額。

本報日前報導，因衛福部重點科別培育公費生計畫僅辦理到114學年結束，計畫下的公費生招生名額，115學年起將不復存在，包括台大等校均受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫當初是依照該計畫申設，一旦終止，等於直接衝擊到三校學士後醫的續存。

教育部原先規劃欲將三校公費生名額轉為自費，但遭醫界強力反彈。為此，教育部今年八月召集各校醫學院院長、系主任等開會，希望各校能分出名額容納三校，但學校多不願意，協調一度陷入僵局。學界也疾呼，偏鄉照護長期不足，衛福部應讓公費計畫續辦就好，此議題不應該是一場零和遊戲。

對此，教育部常務次長朱俊彰稍早證實，重點科別公費生計畫由衛福部主責、做政策評估，教育部會配合衛福部公費生名額分配辦理。依衛福部送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系獲配各30名公費生名額。

朱俊彰也強調，重點科別公費生計畫已經做了二期、10年，名額非從既有學校名額中調整而得，是在1300個名額以外另外核定，本次讓三校各獲配30個名額，也不會影響既有醫學系招生名額。

