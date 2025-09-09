快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聽新聞
0:00 / 0:00

迴響／遭醫界反彈…重點科別公費醫師計畫要續辦 清大等3校招生各獲30個名額

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部日前欲將清華、中興、中山等三校學士後醫學系公費名額轉為量內名額，但引發醫界不滿。急診、醫院示意圖。圖／AI生成
教育部日前欲將清華、中興、中山等三校學士後醫學系公費名額轉為量內名額，但引發醫界不滿。急診、醫院示意圖。圖／AI生成

本報日前報導，衛福部欲終止重點科別培育公費生計畫，使12校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界疾呼，勿讓三校熄燈否則將是大大糟蹋教育資源。教育部證實，衛福部已發函教育部「重點科別培育公費生」計畫確定續辦，其中清大等三校各獲配30名公費生名額

本報日前報導，因衛福部重點科別培育公費生計畫僅辦理到114學年結束，計畫下的公費生招生名額，115學年起將不復存在，包括台大等校均受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫當初是依照該計畫申設，一旦終止，等於直接衝擊到三校學士後醫的續存。

教育部原先規劃欲將三校公費生名額轉為自費，但遭醫界強力反彈。為此，教育部今年八月召集各校醫學院院長、系主任等開會，希望各校能分出名額容納三校，但學校多不願意，協調一度陷入僵局。學界也疾呼，偏鄉照護長期不足，衛福部應讓公費計畫續辦就好，此議題不應該是一場零和遊戲。

對此，教育部常務次長朱俊彰稍早證實，重點科別公費生計畫由衛福部主責、做政策評估，教育部會配合衛福部公費生名額分配辦理。依衛福部送115學年度「重點科別培育公費醫師制度計畫」，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系獲配各30名公費生名額。

朱俊彰也強調，重點科別公費生計畫已經做了二期、10年，名額非從既有學校名額中調整而得，是在1300個名額以外另外核定，本次讓三校各獲配30個名額，也不會影響既有醫學系招生名額。

名額 清大 偏鄉 醫界 衛福部 教育部 醫學院 中興大學 中山大學

延伸閱讀

翁曉玲指對弈輸了卻沒捐錢給清大 曹興誠求償4千萬...法院判免賠

葉丙成未違性平法 教育部：仍可能受個資法追究

清大整併中華大學！計畫書獲核定 教育部肯定華大董事會無私奉獻

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

相關新聞

衛福部續推「公費醫師計畫」 基層氣炸：石崇良一上任就打臉行政院？

行政院6月底拍板醫學生員額不得超過1300人，媒體報導，衛福部長石崇良9月1日一上任後，決定將續辦「重點科別培育公費醫師...

學生比老師更會用AI？ 校長籲補助付費帳號落實數位轉型

國教院日前統計，逾7成九年級生已經使用生成式AI，但5成學校卻未運用生成式AI授課。許多教師對於生成式AI感到陌生，盡管...

教師荒「救火英雄」遭漠視 代理師工會籲教師節禮金一視同仁

今年開學，全台各地面臨嚴峻的「代理教師荒」，許多代課教師因此被迫同時兼任超過20節課以上。全國代理級代課教師產業工會表示...

國立學校將發教師節禮金 全教總：勿忘法務部矯正學校

近年越來越多縣市開始發放教師節禮金，或是調高禮金金額，教育部也在昨日宣布，今年將針對所轄高中以下學校公、私立專任教師、代...

迴響／遭醫界反彈…重點科別公費醫師計畫要續辦 清大等3校招生各獲30個名額

本報日前報導，衛福部欲終止重點科別培育公費生計畫，使12校受影響，其中清大、中興、中山等三校學士後醫學系恐將熄燈號，學界...

台海危機中誕生的台法文化獎 尚馬克與蔡博丞：用藝術讓世界感受台灣

第28屆台法文化獎頒獎典禮法國8日晚間舉行。文化部長李遠、法蘭西學院人文政治科學院年度主席尚侯貝與終身秘書博恩那共同頒發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。