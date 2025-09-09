學生比老師更會用AI？ 校長籲補助付費帳號落實數位轉型

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國教院日前統計，逾7成九年級生已經使用生成式AI，但5成學校卻未運用生成式AI授課，校長們仍呼籲，仍應提供付費版專業生成式AI帳號給老師，並搭配培訓課程，才能落實數位轉型。示意圖。本報資料照片

國教院日前統計，逾7成九年級生已經使用生成式AI，但5成學校卻未運用生成式AI授課。許多教師對於生成式AI感到陌生，盡管北市教育局2023年推出「酷AI學習系統」力推校園AI應用，但校長們仍呼籲，仍應提供付費版專業生成式AI帳號給老師，並搭配培訓課程，才能落實數位轉型。

北市教育局2023年研發「酷AI學習系統」，教師可透過系統提供命題、手寫批閱及學生學習診斷，減輕備課壓力，學生則可透過「GPT-4o學習小幫手」、「AI語音練習」等自主學習功能，提升學習效益，截至8月系統使用人次突破57萬。

有老師直言，科技變化快速，各縣市都想將AI思維帶入校園，但是很多老師連自己都不太會用，更何況要教學生，加上學校行政量能不足，老師平常上班就一堆事要做，加上教育局也無法開設足夠研習讓老師學習運用AI系統，若有心想學還得自己下班找軟體學習，但免費學到也有限，必須自掏腰包學習更多功能。

北市一名校長建議，隨著時代變遷生成式AI越來越進步，主管機關應率先統籌配置適合教學情境使用的專業帳號如ChatGPT Plus、Gemini Pro或付費版 GAMMA，並提供各校教師使用，並同步開設教師專業增能課程，才能避免因資源不足或工具受限而裹足不前，加速教師AI素養的養成，進一步推動校園數位轉型。

成功高中校長劉晶晶則分享，運用生成式AI確實可以讓很多事情更加方便，也有很多校長老師利用課餘時間自我學習，例如這次開學她就利用友善校園的影片給學生，透過影像與故事引導同學理解友善不是口號，讓宣導不再只是站在司令台上講話，更加活潑生動，學生也能更淺顯易懂理解。

教育局表示，有發布「生成式AI工具輔助教學與學習指引」引導教育現場教師應用AI輔助教學，設計更符合課程目標、反映課程獨特性的教學內容及學習評量，舉辦數位學習研習課程，提升教師對AI工具的理解與應用能力，包含數位平台應用、資訊素養及數位學習資源，進階課程則聚焦AI融入教學及教案設計。

