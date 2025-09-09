教師荒「救火英雄」遭漠視 代理師工會籲教師節禮金一視同仁

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
代理教師工會呼籲教育部立即檢討獎金發放人員範圍，將所有實際承擔教學責任的教師納入範圍。本報資料照片
今年開學，全台各地面臨嚴峻的「代理教師荒」，許多代課教師因此被迫同時兼任超過20節課以上。全國代理級代課教師產業工會表示，教育部昨日宣布發放敬師禮金，卻獨漏「救火英雄」代課教師，呼籲教育部及地方政府在準備教師節禮物時，應一視同仁、平等對待，重建教育現場的尊嚴。

代理教師工會指出，開學前的「教師荒」導致許多鐘點代課教師承擔龐大的課務，以補齊師資人力、穩定教育現場，確保學生不因缺師而被迫停課，可說是教育現場關鍵的救火英雄。

教育部昨日宣布，今年將首度發放敬師禮金，對象包含教育部所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師。對此，代理教師工會質疑，是將承擔沉重教學責任的代課教師排除在外，忽視他們的付出，不僅造成現場教師的失落，也反映出教育部及教育現場對這樣「臨時救火」角色的歧視。

代理教師工會也向各縣市政府、各校呼籲，在準備教師節禮物時，不要略過代理教師或代課教師，應一視同仁。唯有落實平等對待，才能真正解決教師荒，重建教育現場的信任與尊嚴。

代理教師工會提到，教學現場反映曾發生不少因差別待遇導致的尷尬情況，包含教師節禮物都不算長期代課老師的份數，發放時相當尷尬。有教師指出，親眼見證過學校家長會長來辦公室發放中秋節禮物，誤發給代課老師，校方當日將誤發禮品要回，也有代課老師被要求歸還禮物。

代理教師工會強調，教育主管機關口口聲聲感謝教師辛勞，卻在獎勵、送禮制度上刻意畫分身分，將實際承擔重責的代課教師排除在外，這不只是對教師的不公，也是對學生學習權益的忽視。因此，呼籲教育部立即檢討獎金發放人員範圍，將所有實際承擔教學責任的教師納入範圍，例如代課教師、支援教師，並正視代課教師長期處於不穩定聘任、薪資過低的結構性問題。

