國立學校將發教師節禮金 全教總：勿忘法務部矯正學校
近年越來越多縣市開始發放教師節禮金，或是調高禮金金額，教育部也在昨日宣布，今年將針對所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師，發放1000元敬師禮金。對此，全教總指出，長期以來服務於矯正學校的教師，卻因屬於法務部管轄，並未被納入教育主管機關所發放的教師節敬師禮金對象，形成遺漏情況，令人遺憾。
全教總指出，矯正學校教師與一般中小學教師一樣，皆經過國家考試取得資格，肩負教學與輔導責任。不同的是，他們在更具挑戰的環境下進行教育工作，致力於學生的行為改善與人格重建，對社會安全與教育多元化有不可或缺的貢獻。
全教總擔心，當社會普遍於教師節表達敬意時，矯正學校教師卻因為隸屬於法務部而非教育部管轄，權益長期受到忽視。因此，呼籲法務部能正視矯正學校教師的貢獻，檢討並修正相關規定，讓矯正學校教師也能被納入敬師禮金對象，以真正落實「尊師重道」的精神，並讓矯正學校教師感受到社會的支持與鼓勵。
另外，全教總也建議國防部及科技部管轄下的中正預校及科學實中，一併檢視是否同步發放教師節禮金。
