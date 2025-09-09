快訊

國立學校將發教師節禮金 全教總：勿忘法務部矯正學校

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總指出，矯正學校教師與一般中小學教師一樣，皆經過國家考試取得資格，肩負教學與輔導責任。圖為矯正學校誠正中學桃園分校。本報資料照片
近年越來越多縣市開始發放教師節禮金，或是調高禮金金額，教育部也在昨日宣布，今年將針對所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師，發放1000元敬師禮金。對此，全教總指出，長期以來服務於矯正學校的教師，卻因屬於法務部管轄，並未被納入教育主管機關所發放的教師節敬師禮金對象，形成遺漏情況，令人遺憾。

全教總指出，矯正學校教師與一般中小學教師一樣，皆經過國家考試取得資格，肩負教學與輔導責任。不同的是，他們在更具挑戰的環境下進行教育工作，致力於學生的行為改善與人格重建，對社會安全與教育多元化有不可或缺的貢獻。

全教總擔心，當社會普遍於教師節表達敬意時，矯正學校教師卻因為隸屬於法務部而非教育部管轄，權益長期受到忽視。因此，呼籲法務部能正視矯正學校教師的貢獻，檢討並修正相關規定，讓矯正學校教師也能被納入敬師禮金對象，以真正落實「尊師重道」的精神，並讓矯正學校教師感受到社會的支持與鼓勵。

另外，全教總也建議國防部及科技部管轄下的中正預校及科學實中，一併檢視是否同步發放教師節禮金。

教師節 全教總 法務部

相關新聞

學生比老師更會用AI？ 校長籲補助付費帳號落實數位轉型

國教院日前統計，逾7成九年級生已經使用生成式AI，但5成學校卻未運用生成式AI授課。許多教師對於生成式AI感到陌生，盡管...

教師荒「救火英雄」遭漠視 代理師工會籲教師節禮金一視同仁

今年開學，全台各地面臨嚴峻的「代理教師荒」，許多代課教師因此被迫同時兼任超過20節課以上。全國代理級代課教師產業工會表示...

國教署 首發敬師禮金1000元

去年各縣市教師節「敬師禮」在網路上成為話題，台北市發放兩千元禮券，羨煞其他縣市，新北市、金門縣給一千元位居第二，許多縣市...

USR博覽會周五登場 166團隊展示在地、永續、產業計畫成果

2025大學社會責任實踐博覽會將於9月12日至13日在台北花博公園爭艷館登場，教育部說，今年集結全國121所大專校院、2...

國小師竟是酒駕累犯！多次酒後上路又被逮 桃市教育局：建議該校停職

桃園一名國小老師今天凌晨在新北林口的旅館喝完酒竟酒駕上路，遭逮後還發現他是酒駕累犯。桃園市教育局表示，學校明早將開教評會...

