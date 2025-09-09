教部攜大學推選修課 高中生學AI應用、探索人文

教育部推動大學為高中生開設多元選修遠距課程，例如「人文社會科學專題」探索社會認同、性別平等，「Python AI實作入門課程」教授AI應用，助高中生拓展學習視野。

教育部今天發布新聞稿指出，為拓展高中學生多元學習機會，國民與學前教育署推動與大學合作開設「高級中等學校多元選修跨校遠距課程」，並舉辦課程成果分享會，邀請高中師生參與。

國教署說明，課程涵蓋人文社會、資訊科技等多元領域，內容兼顧素養培養與實作應用，例如台北大學教師葉欣怡開設「人文社會科學專題」，帶學生探索社會認同、性別平等、科技與媒體等議題，課程也結合專家講座、互動討論、成果發表，讓學生培養批判思考與人文關懷。

台灣師範大學教師蔡芸琤則開設「Python AI實作入門課程」，引導學生從生活議題出發，逐步學習AI資料處理與應用實作，參與課程的學生也嘗試運用AI技術開發「心理諮商聊天機器人」，展現將AI融入生活的實際成果。

另外，國教署也鼓勵學校實施跨校遠距課程計畫，例如新竹實驗高中與台中一中合作開課，以雙語方式教授數學，學生分享如何將課堂知識應用於生活、學會解決問題；高雄餐旅大學附屬餐旅高中則與鳳山商工合作開設跨校黏土課程，激發學生更多創意與表達能力。

國教署表示，多元選修課程不僅拓展學生的學習視野，也讓大學專業資源走進高中，提升學生日後升學與職涯探索的能力；未來將持續推動跨校合作與課程多樣化，鼓勵更多師生參與，培養學生跨域素養與自主學習能力，為未來奠定堅實基礎。

商品推薦