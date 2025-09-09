快訊

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

你不再是我父親！法國迷姦案主嫌女兒的悲情痛訴

德國IAA慕尼黑車展現場直擊！Mercedes-Benz品牌之夜 新純電GLC全球首演

聽新聞
0:00 / 0:00

教部攜大學推選修課 高中生學AI應用、探索人文

中央社／ 台北9日電
國教署推動與大學合作開設「高級中等學校多元選修跨校遠距課程」，以拓展高中學生多元學習機會，並舉辦課程成果分享會。（教育部提供）中央社
國教署推動與大學合作開設「高級中等學校多元選修跨校遠距課程」，以拓展高中學生多元學習機會，並舉辦課程成果分享會。（教育部提供）中央社

教育部推動大學為高中生開設多元選修遠距課程，例如「人文社會科學專題」探索社會認同、性別平等，「Python AI實作入門課程」教授AI應用，助高中生拓展學習視野。

教育部今天發布新聞稿指出，為拓展高中學生多元學習機會，國民與學前教育署推動與大學合作開設「高級中等學校多元選修跨校遠距課程」，並舉辦課程成果分享會，邀請高中師生參與。

國教署說明，課程涵蓋人文社會、資訊科技等多元領域，內容兼顧素養培養與實作應用，例如台北大學教師葉欣怡開設「人文社會科學專題」，帶學生探索社會認同、性別平等、科技與媒體等議題，課程也結合專家講座、互動討論、成果發表，讓學生培養批判思考與人文關懷。

台灣師範大學教師蔡芸琤則開設「Python AI實作入門課程」，引導學生從生活議題出發，逐步學習AI資料處理與應用實作，參與課程的學生也嘗試運用AI技術開發「心理諮商聊天機器人」，展現將AI融入生活的實際成果。

另外，國教署也鼓勵學校實施跨校遠距課程計畫，例如新竹實驗高中與台中一中合作開課，以雙語方式教授數學，學生分享如何將課堂知識應用於生活、學會解決問題；高雄餐旅大學附屬餐旅高中則與鳳山商工合作開設跨校黏土課程，激發學生更多創意與表達能力。

國教署表示，多元選修課程不僅拓展學生的學習視野，也讓大學專業資源走進高中，提升學生日後升學與職涯探索的能力；未來將持續推動跨校合作與課程多樣化，鼓勵更多師生參與，培養學生跨域素養與自主學習能力，為未來奠定堅實基礎。

遠距 國教署 多元選修

延伸閱讀

2026第三屆聯經人文企業獎徵件開跑！鼓勵深耕永續價值 將人文關懷深入企業DNA

文化守護學習啟航 新北淡水城市大學開學敲響祝福

博士學位20年後遭撤銷 大學副教授論文涉抄襲提告爭權吞敗

「留學香港」非本地生3年增2.5萬創新高 大學加快蓋宿舍

相關新聞

學生比老師更會用AI？ 校長籲補助付費帳號落實數位轉型

國教院日前統計，逾7成九年級生已經使用生成式AI，但5成學校卻未運用生成式AI授課。許多教師對於生成式AI感到陌生，盡管...

教師荒「救火英雄」遭漠視 代理師工會籲教師節禮金一視同仁

今年開學，全台各地面臨嚴峻的「代理教師荒」，許多代課教師因此被迫同時兼任超過20節課以上。全國代理級代課教師產業工會表示...

國立學校將發教師節禮金 全教總：勿忘法務部矯正學校

近年越來越多縣市開始發放教師節禮金，或是調高禮金金額，教育部也在昨日宣布，今年將針對所轄高中以下學校公、私立專任教師、代...

教部攜大學推選修課 高中生學AI應用、探索人文

教育部推動大學為高中生開設多元選修遠距課程，例如「人文社會科學專題」探索社會認同、性別平等，「Python AI實作入門...

國教署 首發敬師禮金1000元

去年各縣市教師節「敬師禮」在網路上成為話題，台北市發放兩千元禮券，羨煞其他縣市，新北市、金門縣給一千元位居第二，許多縣市...

USR博覽會周五登場 166團隊展示在地、永續、產業計畫成果

2025大學社會責任實踐博覽會將於9月12日至13日在台北花博公園爭艷館登場，教育部說，今年集結全國121所大專校院、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。