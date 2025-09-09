聽新聞
0:00 / 0:00
國教署 首發敬師禮金1000元
去年各縣市教師節「敬師禮」在網路上成為話題，台北市發放兩千元禮券，羨煞其他縣市，新北市、金門縣給一千元位居第二，許多縣市陸續宣布今年調漲禮金。過往從未發放敬師禮金的國教署轄下學校，今年每位教師可獲一千元禮金。
教師節前夕，老師是否領得到「敬師禮」，引發熱議，許多縣市陸續宣布今年調漲禮金，長久以來，國教署從未發放轄下國立學校、特教學校老師教師節禮金，引起教師不滿。
教育部表示，為配合教師節敬師活動，激勵教師士氣及提升教師工作績效，比照公務人員激勵辦法規定，發放敬師禮券。今年發放敬師禮金的對象包含教育部所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師，預估二四○○名教師受惠。
一名國立高職教師指出，優秀教育人才不願投入教育工作，儼然是國安問題，優秀人才寧可在業界工作，薪資彈性大、前景無限，更不用因濫訴而遭質疑教學專業。盼政府、社會給予教師多一點支持，解決薪資停滯、濫訴調查等問題。
