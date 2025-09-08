新壽「玉山計畫」 為弱勢家庭、偏鄉地區學子及更生少年提供各項課程

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽「玉山計畫」，為偏鄉學子拓展職涯視野。（後排右7-9：台東縣長饒慶鈴、立凱電投資長朱瑞陽、新光人壽董事長魏寶生。圖／新光人壽提供
新光人壽「玉山計畫」，為偏鄉學子拓展職涯視野。（後排右7-9：台東縣長饒慶鈴、立凱電投資長朱瑞陽、新光人壽董事長魏寶生。圖／新光人壽提供

台新新光金控子公司新光人壽長期陪伴學子適性成長，今年攜手立凱電及卡內基訓練共同推動「玉山計畫」，與地方政府合作，針對弱勢家庭、偏鄉地區學子及更生少年，提供職涯探索、領導力訓練及職場體驗等課程。

今年共有111名學子參與玉山計畫，透過為期9天8夜的「卡內基青少年訓練課程」與「企業職場體驗」雙軌並行，建立積極正向的人生態度與職涯視野，進一步強化適應能力與人際互動技巧。

新光人壽將職場體驗拆分為兩個部分，分別是基礎知識的建立及未來職涯的想像。首先，結合保險的核心價值，為學子建立基礎的風險保障概念，透過桌遊互動中帶入簡單的保險概念，以了解保險是如何提供個人抗風險的能力，同時學習不要交付現金、個資予他人等實用防詐生活知識，彌補學習資源相對缺乏的地區，在金融教育的養成。

其次，則是運用充沛的企業資源，擴展學員對未來的想像。新壽安排學員接觸多種面向的部門工作，包含：客戶服務、保單銷售、人員培訓等，透過體驗讓學子知道保險公司有很多他們未接觸過，也從來不知道的職業，或許其中就有適合自身才能的位置，期待對學子生涯規劃有所啟發。

為豐富課程內容，新光人壽魏寶生董事長個人贊助本次玉山計劃學生參觀故宮特展「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，近距離欣賞藝術名作，啟發美感素養與文化視野。

