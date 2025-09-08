教師節快樂 國教署發國立學校教師1000元敬師禮金

去年各縣市教師節「敬師禮」在網路上成為話題，台北市發兩千元禮券羨煞其他縣市，新北市、金門縣給一千元位居第二，許多縣市也陸續宣布今年將調漲禮金。而過往從未發放敬師禮金的國教署轄下學校，今年也將獲每師1000元的禮金。

教育部表示，為配合教師節敬師活動，激勵教師士氣及提升教師工作績效，依行政院104年2月4日院授人給字第1040024361號函規定，比照公務人員激勵辦法第5條第1項第7款規定，發放敬師禮券。

教育部指出，今年發放敬師禮金的對象包含教育部所轄高中以下學校公、私立專任教師、代理教師。預估有2萬4000名教師受惠，總經費約2400萬元。

