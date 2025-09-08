USR博覽會周五登場 166團隊展示在地、永續、產業計畫成果

2025大學社會責任實踐博覽會將於9月12日至13日在台北花博公園爭艷館登場，教育部說，今年集結全國121所大專校院、257件USR計畫，以跨越世代、跨越地域的行動，展現高等教育在社會責任與永續實踐上的新能量。博覽會規畫互動式的「USR點亮台灣互動地圖」、6款背景的「USR Life4Cut創意拍貼」，以及166件計畫展示攤位，並有互動抽獎活動，盼能藉此讓大專校院從校園走入社會場域，與在地社區及跨世代民眾並肩同行。

教育部自2018年起推動大學社會責任（University Social Responsibility, USR）實踐計畫，今年已邁入第8年，累積補助445校次、945件計畫。除引導大學深耕在地，善盡社會責任，接軌聯合國永續發展目標（SDGs），也鼓勵大學師生持續探討這片土地上所遇到的問題，走進真實的社會，藉由回應地方需求，培育出具新思維又接地氣的人才。

教育部說，本次活動展區規畫166件USR計畫團隊的展示攤位及91件海報展示，聚焦在地關懷、環境永續、產業鏈結與經濟永續、健康促進與食品安全、文化永續，以及其他社會實踐等六大議題，同時推出三大互動展示，包括「USR點亮台灣互動地圖」，以數位互動形式串聯22縣市計畫，民眾點選縣市就能看到各地特色行動與成果。

另外，「USR Life4Cut創意拍貼」結合六大議題設計背景，可拍下屬於自己的「永續行動紀念照」。「USR SHOW × USR TALK全齡舞台」邀集參與USR計畫的學童、青年到長者，透過表演、行動分享與對話，共同呈現跨世代共學共行的力量。

活動首日規畫「USR X ESG Demo Day｜ESG解方實驗室」，邀請10組USR計畫團隊以7分鐘快狠準簡報，拋出解方與合作邀請，是一場直接面對企業、投資人與NGO的跨界實驗。活動次日則邀請日本與越南的青年女性行動者，分享「零廢棄設計」與「社區共創」的跨國實踐經驗，教育部也期待透過國際對話，讓USR不僅深耕在地，更與全球永續行動接軌。

教育部表示，本次博覽會推出觀展互動抽獎活動，民眾只要完成指定任務即可參加，並將於9月13日的閉幕典禮現場抽出幸運民眾，贈送限量USR好禮。更多資訊請見活動官網：https://2025usrexpo.org.tw/

