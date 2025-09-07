國小師竟是酒駕累犯！多次酒後上路又被逮 桃市教育局：建議該校停職

桃園一名國小老師今天凌晨在新北林口的旅館喝完酒竟酒駕上路，遭逮後還發現他是酒駕累犯。桃園市教育局表示，學校明早將開教評會，由於案師已是酒駕累犯，教育局已建議學校從重懲處並先停職處分。

據悉，這名國小老師今晨在新北林口區的旅館喝完酒，竟然想開車回家，結果一出巷口就撞到路邊機車，被附近民眾報警。警察到場時，他還踩油門逃逸20分鐘，過程中還把員警撞傷，最終在巷口被逮捕，酒測值高達0.94，警方進一步調查還發現他是酒駕累犯。

教育局副局長賴銀奎表示，案師酒駕後續處置，程序上學校明天上午召開教評會討論。

賴銀奎表示，案師酒駕行為除嚴重影響公共安全且是累犯，並損害學校及教育聲譽，教育局已建議學校依教師法或教育人員任用條例規定，從重懲處並先予以停職處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦