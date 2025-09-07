快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園一名國小老師今天凌晨在新北林口的旅館喝完酒竟酒駕上路，教育局表示，已建議學校從重懲處並先停職處分。本報資料照片
桃園一名國小老師今天凌晨在新北林口的旅館喝完酒竟酒駕上路，遭逮後還發現他是酒駕累犯。桃園市教育局表示，學校明早將開教評會，由於案師已是酒駕累犯，教育局已建議學校從重懲處並先停職處分。

據悉，這名國小老師今晨在新北林口區的旅館喝完酒，竟然想開車回家，結果一出巷口就撞到路邊機車，被附近民眾報警。警察到場時，他還踩油門逃逸20分鐘，過程中還把員警撞傷，最終在巷口被逮捕，酒測值高達0.94，警方進一步調查還發現他是酒駕累犯。

教育局副局長賴銀奎表示，案師酒駕後續處置，程序上學校明天上午召開教評會討論。

賴銀奎表示，案師酒駕行為除嚴重影響公共安全且是累犯，並損害學校及教育聲譽，教育局已建議學校依教師法或教育人員任用條例規定，從重懲處並先予以停職處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 桃園 新北 林口 教師 教育局

相關新聞

30位中小學老師澳洲入班交流 教育部盼轉化為課堂實踐

為推動「跨境+在地」雙軌國際教育策略，教育部國教署委託國立成功大學辦理「114年選送中小學國際教育教師出國入班培力計畫」...

國小師竟是酒駕累犯！多次酒後上路又被逮 桃市教育局：建議該校停職

改變體育班 職棒工會：應透過運動科學找天才

人本教育基金會公布體育班經驗訪談報告，指出現行體育班多還有辱罵管教、訓練方式土法煉鋼等沉痾。中華職棒球員工會主任趙子維表...

教練土法煉鋼…體育班訓練 民團籲科學化

人本教育基金會昨公布體育班經驗訪談報告，十七位受訪者多指出，曾經歷以訓練為名的體罰、辱罵三字經等；再者，進入體育班者，多...

職業選手不讓子女讀體育班 職棒工會：應重新思考對待方式

人本教育基金會、台師大學生會今公布體育班經驗訪談報告，指出現行體育班多還有辱罵管教、訓練方式土法煉鋼等沉痾，甚至遭教師放...

體育班學科被放生？學生稱「國中就放棄課業」高中英文A到Z背不出

人本教育基金會、台師大學生會今公布體育班經驗訪談報告，17位受訪者多指出，訓練狀況包括土法煉鋼、訓練課表未經設計，甚至教...

