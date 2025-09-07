國小師竟是酒駕累犯！多次酒後上路又被逮 桃市教育局：建議該校停職
桃園一名國小老師今天凌晨在新北林口的旅館喝完酒竟酒駕上路，遭逮後還發現他是酒駕累犯。桃園市教育局表示，學校明早將開教評會，由於案師已是酒駕累犯，教育局已建議學校從重懲處並先停職處分。
據悉，這名國小老師今晨在新北林口區的旅館喝完酒，竟然想開車回家，結果一出巷口就撞到路邊機車，被附近民眾報警。警察到場時，他還踩油門逃逸20分鐘，過程中還把員警撞傷，最終在巷口被逮捕，酒測值高達0.94，警方進一步調查還發現他是酒駕累犯。
教育局副局長賴銀奎表示，案師酒駕後續處置，程序上學校明天上午召開教評會討論。
賴銀奎表示，案師酒駕行為除嚴重影響公共安全且是累犯，並損害學校及教育聲譽，教育局已建議學校依教師法或教育人員任用條例規定，從重懲處並先予以停職處分。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言