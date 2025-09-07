快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

聲援中山女高學生..柳采葳秀制服照曝曾訂外食被教官追

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員柳采葳今在臉書貼出自己的高中制服照，並聲援學生要求學校透過校園民主與學生解決問題，衛生局也應針對團膳進行檢驗查核，確保食安無虞。引用自柳采葳臉書
議員柳采葳今在臉書貼出自己的高中制服照，並聲援學生要求學校透過校園民主與學生解決問題，衛生局也應針對團膳進行檢驗查核，確保食安無虞。引用自柳采葳臉書

近日中山女高學生不滿熱食部漲價與外送限制，在校長室外發起「便當抗議」行動。議員柳采葳今在臉書貼出自己的高中制服照，並聲援學生要求學校透過校園民主與學生解決問題，衛生局也應針對團膳進行檢驗查核，確保食安無虞。

柳采葳說，她回想高中時期，也曾因學校的提供的團膳索然無味或買便當需要花費過半午休時間，而偷偷訂外食，教官被她氣到在校園裡四處追。

柳說，她沒有像中山女高的學生如此有意識的挑戰校方權威，但在她成為有能力影響公共事務的大人後，也常反省不要成為以前「自己討厭的大人」，當時的教官忠於職權，但在民主校園，學務處應該學會學生溝通，這是民主社會解決問題的方式。

柳提到，她也留意到學生對於校團膳衛生、品質問題頻傳，紛紛提出具體事證，讓人看了十分憂心。團膳品質堪慮，學校卻仍不願意全面開放外食，當然引發學生不滿。更看到在社群貼文上，不但學生跳出來，也有許多校友批評與抱怨，聲援學妹。柳說，大家嘴上說著「再窮不能窮孩子」，卻讓營養午餐成為學生就學的噩夢，如何提升教育品質？

她認為，中山女高無力改善團膳品質，甚至出現午餐沒送達，又不願意讓學生點購外賣，等於逼迫學生吃有衛生疑慮的團膳，或是餓肚子，對於正值成長期的高中學生來說當然難以接受。尤其學校將點購外賣當成獎勵，也無法說明為什麼中午不能訂購，但是放學後留校自習就可以開放訂購。學校這樣雙標的做法，更證明學校的出發點，恐怕不是因為衛生安全管理的因素。

如果時間重來，她在高中時也不一定有勇氣對抗校方或教官，所以中山女高學生的舉動對應我們所處的時代氛圍格外具有意義，她認為校方應該要正視學生的訴求，她也要聲援中山女高的學生，從學生時期開始，透過各種方式爭取權益，維持理性溝通，就是最好的民主教育，這是我成為大家口中的大人後，才真正理解的事。

校園 衛生局 中山女高

延伸閱讀

物價漲不停有感…北市物價指數外食較上年同期漲4.33%

影／扯！4陸客只點2杯飲料還帶外食 金門店家怒揭奧客實錄

校長室前吃便當爭外送自由 他讚中山女高生勇敢：學校不是軍隊與監獄

中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

相關新聞

市長給博屋瑪學生小禮物送到了 每個學生收到合照加相框

台中市長盧秀燕今年6月「和平專案」到和平區博屋瑪國小， 完成她任內和平區9校全訪視，當時她和全校學生逐一合照，允諾送給大...

聲援中山女高學生..柳采葳秀制服照曝曾訂外食被教官追

近日中山女高學生不滿熱食部漲價與外送限制，在校長室外發起「便當抗議」行動。議員柳采葳今在臉書貼出自己的高中制服照，並聲援...

改變體育班 職棒工會：應透過運動科學找天才

人本教育基金會公布體育班經驗訪談報告，指出現行體育班多還有辱罵管教、訓練方式土法煉鋼等沉痾。中華職棒球員工會主任趙子維表...

教練土法煉鋼…體育班訓練 民團籲科學化

人本教育基金會昨公布體育班經驗訪談報告，十七位受訪者多指出，曾經歷以訓練為名的體罰、辱罵三字經等；再者，進入體育班者，多...

職業選手不讓子女讀體育班 職棒工會：應重新思考對待方式

人本教育基金會、台師大學生會今公布體育班經驗訪談報告，指出現行體育班多還有辱罵管教、訓練方式土法煉鋼等沉痾，甚至遭教師放...

體育班學科被放生？學生稱「國中就放棄課業」高中英文A到Z背不出

人本教育基金會、台師大學生會今公布體育班經驗訪談報告，17位受訪者多指出，訓練狀況包括土法煉鋼、訓練課表未經設計，甚至教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。