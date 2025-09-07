聲援中山女高學生..柳采葳秀制服照曝曾訂外食被教官追

近日中山女高學生不滿熱食部漲價與外送限制，在校長室外發起「便當抗議」行動。議員柳采葳今在臉書貼出自己的高中制服照，並聲援學生要求學校透過校園民主與學生解決問題，衛生局也應針對團膳進行檢驗查核，確保食安無虞。

柳采葳說，她回想高中時期，也曾因學校的提供的團膳索然無味或買便當需要花費過半午休時間，而偷偷訂外食，教官被她氣到在校園裡四處追。

柳說，她沒有像中山女高的學生如此有意識的挑戰校方權威，但在她成為有能力影響公共事務的大人後，也常反省不要成為以前「自己討厭的大人」，當時的教官忠於職權，但在民主校園，學務處應該學會學生溝通，這是民主社會解決問題的方式。

柳提到，她也留意到學生對於校團膳衛生、品質問題頻傳，紛紛提出具體事證，讓人看了十分憂心。團膳品質堪慮，學校卻仍不願意全面開放外食，當然引發學生不滿。更看到在社群貼文上，不但學生跳出來，也有許多校友批評與抱怨，聲援學妹。柳說，大家嘴上說著「再窮不能窮孩子」，卻讓營養午餐成為學生就學的噩夢，如何提升教育品質？

她認為，中山女高無力改善團膳品質，甚至出現午餐沒送達，又不願意讓學生點購外賣，等於逼迫學生吃有衛生疑慮的團膳，或是餓肚子，對於正值成長期的高中學生來說當然難以接受。尤其學校將點購外賣當成獎勵，也無法說明為什麼中午不能訂購，但是放學後留校自習就可以開放訂購。學校這樣雙標的做法，更證明學校的出發點，恐怕不是因為衛生安全管理的因素。

如果時間重來，她在高中時也不一定有勇氣對抗校方或教官，所以中山女高學生的舉動對應我們所處的時代氛圍格外具有意義，她認為校方應該要正視學生的訴求，她也要聲援中山女高的學生，從學生時期開始，透過各種方式爭取權益，維持理性溝通，就是最好的民主教育，這是我成為大家口中的大人後，才真正理解的事。

商品推薦