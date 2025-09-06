教練土法煉鋼…體育班訓練 民團籲科學化

人本教育基金會昨公布體育班經驗訪談報告，十七位受訪者多指出，曾經歷以訓練為名的體罰、辱罵三字經等；再者，進入體育班者，多被迫放棄學業，有人讀到高中，甚至連英文字母Ａ到Ｚ都背不出來，呼籲落實體育班訓練專業化、科學化。

台師大七月發生女足抽血案，突顯體育教育中權力不對等的結構性問題，人本教育基金會與師大學生會昨舉辦「從師大事件與運動員田野調查談起」座談，公布體育班經驗訪談。

有十三位受訪者表示，曾經歷體育班不重視學業的風氣，甚至有八位受訪者表示，老師放生體育班學科、協助考試作弊。受訪者指出，體育班學生學業能力普遍低落；也有受訪者談到，通常在國中時就放棄學業，「高中英文Ａ到Ｚ都背不出來。」

林郁璇談到，不少受訪者談到體育班升學管道狹窄，又因學科能力差，即便能保送不錯的大學也不敢去。學生長期處於僅重視競技的環境，限制多元的發展契機。體育班訓練方式也常與專項對不上，結果就是導致學生受傷。

報告中還提到，不少受訪者多經歷以訓練為名的體罰，包括不當連坐，遭教練辱罵三字經、豬、白痴等羞辱性用語。台師大學生會長黃莨騰談到，教練的權力影響學生求學到職業發展，希望今起能有契機學習替代方式，不再複製上一代的做法。

人本教育基金會呼籲落實體育班訓練專業化、科學化，需使用運動科學與防護資源，培訓教練以改善土法煉鋼的模式；再者，應保障學業與多元發展，確保學生有足夠學習時間。

台師大也表示，協助學生在課業、訓練中取得平衡，已提供四項措施，包括將大四運動專長術科課程從必修改為選修，提供更多選擇；競技系也訂定學習輔導措施，成立運動員傷害防護與心理健康中心，訂定運動員心理健康安全管理規範等。

商品推薦