聽新聞
0:00 / 0:00
改變體育班 職棒工會：應透過運動科學找天才
人本教育基金會公布體育班經驗訪談報告，指出現行體育班多還有辱罵管教、訓練方式土法煉鋼等沉痾。中華職棒球員工會主任趙子維表示，很多職棒選手均出身體育班，但多稱絕對不會將子女送入體育班，少子化下，對待體育班學生的方式真的應該重新思考。
趙子維談到，職棒球員林智勝、周思齊過去都出身體育班，但林智勝曾表示「絕對不會讓小孩進入體育班」。又以「台灣隊長」、統一獅球員陳傑憲為例，因家境較好能赴日讀高中，但為何不在台灣就學，在於不信任體育班體制，「體育班出身卻不信任體育班，一定有問題」。
趙子維指出，日前還有政府官員說，要靠體育增加國家能見度，「這句話我很難過」。五○年代確實有需求，國人要半夜爬起來看威廉波特少棒，但時代不一樣了，在少子化下，台灣對待體育班的方式應重新思考。
趙子維認為，體育班應轉型為精英式教育，不是人人都是運動天才，但應該透過運動科學找出天才，再為其成立體育班，而非透過廣設體育班找體育人才。
台體大主秘陳添丁說，應要幫助教練提升職能並加強教育層面。又近年學生礙於體育界的體制，發生事情多不敢通報，也在於國內多仍採實名機制，部分國家已採用匿名方法、獨立的調查機構，國內應能借鏡。
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言