改變體育班 職棒工會：應透過運動科學找天才

人本教育基金會公布體育班經驗訪談報告，指出現行體育班多還有辱罵管教、訓練方式土法煉鋼等沉痾。中華職棒球員工會主任趙子維表示，很多職棒選手均出身體育班，但多稱絕對不會將子女送入體育班，少子化下，對待體育班學生的方式真的應該重新思考。

趙子維談到，職棒球員林智勝、周思齊過去都出身體育班，但林智勝曾表示「絕對不會讓小孩進入體育班」。又以「台灣隊長」、統一獅球員陳傑憲為例，因家境較好能赴日讀高中，但為何不在台灣就學，在於不信任體育班體制，「體育班出身卻不信任體育班，一定有問題」。

趙子維指出，日前還有政府官員說，要靠體育增加國家能見度，「這句話我很難過」。五○年代確實有需求，國人要半夜爬起來看威廉波特少棒，但時代不一樣了，在少子化下，台灣對待體育班的方式應重新思考。

趙子維認為，體育班應轉型為精英式教育，不是人人都是運動天才，但應該透過運動科學找出天才，再為其成立體育班，而非透過廣設體育班找體育人才。

台體大主秘陳添丁說，應要幫助教練提升職能並加強教育層面。又近年學生礙於體育界的體制，發生事情多不敢通報，也在於國內多仍採實名機制，部分國家已採用匿名方法、獨立的調查機構，國內應能借鏡。

