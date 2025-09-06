職業選手不讓子女讀體育班 職棒工會：應重新思考對待方式

人本教育基金會、台師大學生會今公布體育班經驗訪談報告，指出現行體育班多還有辱罵管教、訓練方式土法煉鋼等沉痾，甚至遭教師放生學科，讀到高中英文Ａ到Ｚ都背不出來。中華職棒球員工會主任趙子維表示，很多職棒選手都出身體育班，但多稱絕對不會將子女去送入體育班，體育班過去有其重要性，但少子化下，對待體育班學生的方式真的應該重新思考。

人本基金會今公布17名運動人員訪談內容，受訪者多表示，曾遭教練過磅後剃髮、被辱罵豬或白痴；甚至訓練對不上專業，課表未經設計想到什麼就練什麼，反覆青蛙跳導致膝蓋損壞；又因讀體育班放棄學科，讀到高中英文Ａ到Ｚ都背不出來。

趙子維談到，職棒球員林智勝、周思齊過去都出身體育班，但林智勝曾表示，絕對不會讓小孩參加體育班。又以陳傑憲為例，其因為家境較好能赴日讀高中，但為何不在台灣就學，在於不信任體育班體制，「家中體育班出身卻不信任體育班，一定有問題。」

趙子維指出，日前還有政府官員指出，要靠體育增加國家能見度，「這句話我很難過。」50年代時確實有需求，國人半夜爬起來看威廉波特少棒，但時代不一樣了，在少子化、低生育率下，台灣對待體育班學生的方式真的應重新思考。

趙子維強調，認同體育班不能廢除，但不應如過去一般廣設，體育班應轉型為精英式教育，不是人人都是運動天才，但應該透過運動科學找出天才，為其成立體育班，而非透過廣設體育班找體育人才。體育班制度應反向思考，以家長願意把孩子送來、願意配合為出發。

人本教育基金會執行長馮喬蘭則談到，運動科學就是告訴社會，體罰跟競技成就可以不並存，過去都認為怎麼可能不打，但時代任務下產生的體育班應該走入另一個世代，思考新的制度、思維。

台體大主任秘書陳添丁則談到，如何處理權力不對等、未跟上時代需求，應要有人能幫助教練提升職能、加強教育面。又近年學生礙於體育界的體制，發生事情多不敢通報，也在於國內多還是實名機制，部分國家已採用匿名方法、獨立的調查機構，國內應能借鏡。

