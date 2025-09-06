科普閱讀力競賽逾3400人參與 AI調配讀物難度

快訊

中央社／ 台北6日電

台師大舉辦「全球科普閱讀力大賽」，今年有3400餘人報名，透過AI適性技術調配讀物難度，提供數據化和圖像化的方式，參賽學生閱讀力成長顯著，超越目前就讀年級程度。

台灣師範大學今天舉辦第6屆科普閱讀力大賽頒獎典禮，這項活動是與國科會、各縣市政府、科普教育單位合作推動，本屆報名人數達3400餘人，共562校參加，累計1.8萬餘人參與。

活動透過人工智慧（AI）適性技術定錨閱讀力，調配讀物難度；透過檢測、選書、閱讀、讀後記錄等4大功能，養成學生自主知識探究力。

團隊透過前測、後測，發現參賽學生的閱讀力成長顯著，所有年級組的平均成績，都超過該年級的常模水準，其中10年級學生後測平均分數高出常模達69分。

參賽學生在3個月內共完成5萬1065本書籍評量，平均每人閱讀15.6本，以「植物、動物」類別最為熱門，其次依序是「生態、生命科學」及「天文地科」。

在文章閱讀上，參賽者共完成4萬1213篇文章評論，平均每人閱讀12.4篇，以「數學」為最熱門，其次是「植物、動物」和「醫藥心理」。

台東縣寧埔國小學生萬鎧丞是第一次參賽，他對財經類的「富小孩與窮小孩」印象最深刻。因為他的學校只有30幾個人，這本書激勵他，即便在不充足的生活環境，只要透過努力都有機會變得更好。

連續3次參賽的台中市明道中學學生陳音秀表示，競賽提供的閱讀日曆功能，協助他加強時間管理能力；豐富的閱讀清單讓人由淺入深學習，開啟自己對特定主題專題研究的興趣。

小孩 動物 小學生 台師大

