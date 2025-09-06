體育班學科被放生？學生稱「國中就放棄課業」高中英文A到Z背不出

人本教育基金會、台師大學生會今公布體育班經驗訪談報告，17位受訪者多指出，訓練狀況包括土法煉鋼、訓練課表未經設計，甚至教練不懂得正確指導；再者，學生進入體育班多被迫放棄學業，讀到高中英文Ａ到Ｚ都背不出來。

人本教育基金會報告指出，17位受訪者中，有15位的訓練時數超過法規規定的一日三小時，有4位表示曾碰過不合乎專項需求的訓練方式；6位表示訓練課表沒有設計，教練本身不懂如何正確指導；有5位表示曾因不當訓練造成運動傷害；也有有6位表示，因為訓練和競技而嚴重影響學業。

受訪者多表示，體育班訓練方式多重複性高、次數和量過多，如棒球員被要求一直長跑，甚至反覆要求青蛙跳導致膝蓋受損。再者，訓練課表未經設計，甚至抄其他教練的課表，想到什麼就練什麼。

人本教育基金會秘書林郁璇表示，體育班訓練方式常跟專項對不起來，如要求桌球選手跑5至6公里的長跑，做重量訓練只覺得重量、次數、組數愈多愈好，結果就是導致學生受傷。僅3名受訪者表示經科學化訓練，但也非長期，通常是老教練不在，年輕教練才得以發揮，老教練甚至將運動科學視為沒用的阻礙。

再者，報告也指出，體育班學生多被迫放棄學業。13位受訪者表示，曾經驗過體育班不重視學業的風氣、學業表現低落，甚至有8位受訪者表示，老師甚至放生體育班學科、協助考試作弊。受訪者指出，體育班學生學業能力普遍低落或學生間差距極大；也有受訪者談到，「通常在國中時就會放棄學業。」又國中比賽變多後，「高中連英文Ａ到Ｚ都背不出來。」

林郁璇談到，不少受訪者多談到制度缺乏彈性、環境封閉，體育班升學管道狹窄，多是進入體育相關科系，又因為學生學科能力差，即便能保送到不錯的大學也不敢去，或因為入學後讀不下去而休學，五人保送台大但只有一人去讀，其他人都覺得讀不下去；11人上公立大學，最終僅3人畢業。學生長期處於只有競技的環境，限制、剝奪了多元發展契機。

台師大學生會長黃莨騰談到，體育教練的權力範圍可說無遠弗屆，影響學生求學，一路到在運動產業求職的發展，但教練需知道除了打罵外，讓學生有動力、有毅力撐過訓練撞牆期的方法。相信教練也是不願意，於是只能複製上一代的做法，希望從今起能有契機學習替代方式。

人本教育基金會呼籲，要求體育班落實訓練專業化、科學化和防護參與程度，規定體育班需使用運動科學與防護資源，培訓教練，改善土法煉鋼的訓練模式；再者，應保障學業與多元發展， 確保學生有足夠學習時間與品質，提供多元的學業輔導與技藝課程，並加強生涯規劃。

人本教育基金會、台師大學生會今公布體育班經驗訪談報告。記者許維寧／攝影

